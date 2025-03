A- A+

Libertadores Libertadores: com duelo entre brasileiros, confira os grupos da primeira fase Campeão da última edição, o Botafogo está no Grupo A da competição

Em sorteio realizado na noite desta segunda-feira (17), na sede da Conmebol, em Assunção, no Paraguai, foi definido os grupos da Libertadores 2025. Nesta temporada, o Brasil será representado por sete equipes: Bahia, Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo.

Neste ano, a fase de grupos tem início no dia 2 de abril e se encerra em 28 de maio. O sorteio do mata-mata tem previsão de ser realizado em junho, com os jogos eliminatórios começando em agosto. A grande final, que ainda não tem palco definido, está agendada para o dia 29 de novembro.

Sorteio da Libertadores

Por regras do sorteio, nenhum time do mesmo país poderiam se enfrentar na primeira fase. Entre os brasileiros, a exceção seria o Bahia, ocupante do Pote 4. A regra se aplicaria pelo fato dos baianos terem vindo da Pré-Libertadores. E assim foi feito. Presente no Grupo F, a equipe de Rogério Ceni terá o Internacional como oponente. Além do clube gaúcho, o Tricolor encara Nacional/URU e Atlético Nacional/COL.

Atual campeão da Libertadores, o Botafogo está presente no Grupo A. O Glorioso terá como adversários Estudiantes/ARG, Universidad de Chile/CHI e Carabobo/VEN.

Confira os grupos da Libertadores

Grupo A

Botafogo

Estudiantes/ARG

Universidad de Chile/CHI

Carabobo/VEN

Grupo B

River Plate/ARG

Ind. Del Valle/EQU

Universitario/PER

Barcelona/EQU

Grupo C

Flamengo

LDU Quito/EQU

Deportivo Táchira/PER

Central Córdoba/ARG

Grupo D

São Paulo

Libertad/PAR

Talleres/ARG

Alianza Lima/PER

Grupo E

Racing/ARG

Colo-Colo/CHI

Fortaleza

Atlético Bucaramanga/COL

Grupo F

Nacional/URU

Internacional

Atlético Nacional/COL

Bahia

Grupo G

Palmeiras

Bolívar/BOL

Sporting Cristal/PER

Cerro Porteño/PAR

Grupo H

Peñarol/URU

Olimpia/PAR

Vélez Sarsfield/ARG

San Antonio/BOL

