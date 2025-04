Libertadores: onde assistir Bahia x Internacional? Confira

A- A+

Após o sorteio que definiu os integrantes e os confrontos da primeira fase da Copa Libertadores da América 2025, o chamado "grupo da morte" foi o título dado ao F. Isso porque a chave conta com dois brasileiros, Bahia e Internacional, além de Nacional, do Uruguai (tricampeão do torneio), e o Atlético Nacional, da Colômbia (bicampeão). Logo na estreia, o destaque é justamente para o encontro entre o Colorado e o Tricolor de Aço, que duelam nesta quinta (3), na Arena Fonte Nova.

Retorno

O Bahia volta a disputar a Libertadores após 35 anos, desde a participação em 1989. Ao todo, essa será a quarta vez dos nordestinos na competição, somando ainda as aparições de 1960 e 1964.

Na estreia do clube pela Libertadores, há 65 anos, o Bahia foi eliminado pelo San Lorenzo, na primeira fase do torneio - à época, etapa que antecedia as semifinais, já que apenas sete times estavam participando, sendo o Tricolor o representante brasileiro. Os baianos perderam por 3x0 na ida, na Argentina, e ganharam por 3x2, em Salvador.

Na segunda participação, em 1964, o Bahia não avançou para a fase de grupos. O clube foi eliminado para o Deportivo Itália/VEN, com um empate em 0x0 e uma derrota por 2x1 - os dois jogos foram em Caracas, na Venezuela.

Em 1989, o Bahia caiu justamente para o adversário desta noite, o Internacional, nas quartas de final. Os nordestinos perderam por 1x0 na ida, no Beira-Rio, e empataram em 0x0 na volta, na Fonte Nova.

Em 2025, o Bahia assegurou vaga na Libertadores ao eliminar o Boston River, do Uruguai, com 0x0 no Centenário e 1x0 na Fonte Nova. A equipe treinada pelo técnico Rogério Ceni busca seguir fazendo história para, quem sabe, chegar ainda mais longe na competição.

Favoritismo

Atual campeão gaúcho e cotado para disputar o título do Brasileirão, o Internacional entra como “time a ser batido” no Grupo F. Os comandados do técnico Roger Machado fizeram uma boa estreia no empate em 1x1 com o Flamengo, pela Série A, e agora querem manter a fase ascendente no torneio continental.

O Inter, aliás, está invicto em 2025. O Colorado tem 13 jogos, com nove vitórias e quatro empates. O bicampeão da Libertadores (2006 e 2010), porém, terá um desfalque importante para o confronto. O goleiro Rochet passou por cirurgia após ter uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda e desfalca o time. Anthoni será o titular.



Onde assistir - ESPN (TV fechada) e Disney+

Veja também