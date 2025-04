A- A+

Futebol Libertadores: onde assistir Deportivo Táchira x Flamengo? Confira Confronto será disputado nesta quinta (3), no Pueblo Nuevo, pelo Grupo C da competição

Por duas vezes, em 2019 e 2022, o lateral-esquerdo Filipe Luís viveu a emoção de conquistar um título da Libertadores da América com a camisa do Flamengo. Agora, a missão do ex-jogador é repetir o feito ocupando um outro posto, o de treinador. Sob o comando dele, os cariocas estreiam nesta quinta (27) na competição, contra o Deportivo Táchira, da Venezuela, no Pueblo Nuevo, pelo Grupo C.





Escalação

Para o confronto, o Flamengo pode ter o retorno do meia Gerson, que se recupera de uma lesão muscular sofrida quando representou a Seleção Brasileira no jogo contra a Colômbia, no Mané Garrincha, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Em compensação, o zagueiro Danilo e o meia Arrascaeta seguem fora por conta de problemas musculares. Quem também pode desfalcar o time é o zagueiro Léo Pereira, com dores no joelho direito.

O Flamengo é o favorito na chave, que ainda conta com Central Córdoba/ARG e LDU/EQU. Tricampeão da Libertadores, os cariocas ainda podem dar sequência a série de títulos de clubes do estado na competição, já que em 2023 e 2024 a taça também ficou no Rio de Janeiro, mas com Fluminense e Botafogo, respectivamente.

Adversário

O Deportivo Táchira nunca venceu a Libertadores, mas chega com o respaldo de ser o atual campeão venezuelano. Na edição 2025, a equipe está em segundo, com cinco vitórias, três empates e uma derrota. O time é comandado por Edgar Pérez Greco.

O destaque da equipe é o meia Maurice Cova, de 32 anos. No ano passado, o venezuelano terminou a temporada com 10 gols e sete assistências. Outro nome que tem chamado atenção é o do atacante José Balza, de 27 anos, autor de três gols em 2025.

Nesta mesma noite, jogam também Central Córdoba e LDU, no Único Madre de Ciudades. Os argentinos disputam pela primeira vez a Libertadores e vem de um título da Copa da Argentina, no ano passado.

No Campeonato Argentino, o clube está atualmente na sexta posição, com cinco vitórias, três empates e três derrotas. A equipe é comandada pelo técnico Omar de Felippe.

Já a LDU, campeã da Libertadores em 2008, em cima do Fluminense, e da Sul-Americana em 2023, perante o Fortaleza, tem no currículo um histórico de dificultar a vida dos brasileiros. Comandada por Pablo Sánchez, o clube é o atual campeão equatoriano e está em segundo na edição atual, com três vitórias, dois empates e uma derrota.



Onde assistir - ESPN e do Disney+

