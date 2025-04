Libertadores: onde assistir Sporting Cristal x Palmeiras? Confira

A- A+

A perda do título do Campeonato Paulista, para o Corinthians, e o empate sem gols na estreia da Série A do Campeonato Brasileiro, diante do Botafogo, deixaram a torcida do Palmeiras na bronca com o time e com o técnico Abel Ferreira. A chance de retomar a confiança dos alviverdes pode acontecer nesta quinta (3), em um torneio que o clube se acostumou a ganhar nos últimos anos: a Libertadores da América. Pelo Grupo G, o Verdão estreia nesta noite, no Nacional de Lima, contra o Sporting Cristal, do Peru.

Na bronca

“Estamos longe do nosso nível e ainda bem. Porque temos muito a trabalhar. Temos que ser mais eficazes”, declarou o treinador. Há três jogos sem balançar as redes, o comandante também chamou atenção para a necessidade de o Palmeiras melhorar o desempenho ofensivo para não seguir tropeçando em 2025.

“É preciso atacar a profundidade das costas do nosso adversário.Falta correr para as costas, agredir mais com movimentos de ‘facão’. Estamos fazendo o contrário, aproximando, tocando e não é isso que temos que fazer”, reclamou. Tricampeão da Libertadores (1999, 2020 e 2021), o Palmeiras ainda é o principal candidato do grupo para pegar uma das duas vagas para as oitavas de final.

A aposta do Palmeiras está nos pés do jovem Estêvão, de 17 anos. O atleta, já vendido ao Chelsea, foi classificado recentemente como o mais valioso fora da Europa, em um estudo divulgado pelo Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), que avalia jogadores que não atuam nas cinco principais ligas do continente europeu (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França).

Sporting Cristal

Atual vice-campeã da Liga Peruana, o Sporting Cristal faz uma campanha sem muito brilho em 2025, ocupando o sexto lugar, com três vitórias, um empate e duas derrotas. Comandada pelo argentino Guillermo Farré, o time não tem títulos da Libertadores, somando apenas um vice-campeonato, em 1997. A decisão foi perdida para um brasileiro, o Cruzeiro.

No histórico de jogos contra o Palmeiras, os peruanos têm uma vitória e duas derrotas em encontros oficiais. O triunfo foi na Libertadores de 2013, por 1x0, em Lima. Os tropeços foram por 2x1, em São Paulo, na mesma edição da competição, e um 3x0 em 1962, pelo Quadrangular de Lima.

No grupo do Palmeiras, estão também Bolívar/BOL e Cerro Porteño/PAR.



Onde assistir - Paramount (Streaming)

Veja também