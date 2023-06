A- A+

FUTEBOL Libertadores: Palmeiras fecha fase de grupos com melhor campanha geral Com dois de Artur, Verdão goleia Bolívar por 4 a 0

Leia também

• Confira as 23 jogadoras convocadas por Pia Sundhage para a disputa da Copa do Mundo

• 'Parabéns, você conseguiu sua fama', disse Neymar à influencer após repercussão de traição

O Palmeiras goleou o Bolívar (Bolívia) por 4 a 0 para fechar a primeira fase da Copa Libertadores como líder do Grupo C. Além disso, o triunfo, alcançado na noite desta quinta-feira (29) no Allianz Parque, garantiu ao Verdão a melhor campanha geral da fase de grupos. Essa condição dá ao time de Abel Ferreira uma importante vantagem, decidir em casa todos os mata-matas, excluindo a final.

Após duas derrotas seguidas pelo Brasileiro, para Botafogo e Bahia, o Palmeiras queria retomar o caminho das vitórias, e o fez em grande estilo diante de sua torcida pela competição continental. O triunfo começou a ser construído aos 24 minutos do primeiro tempo. Após a defesa do Bolívar afastar mal, Raphael Veiga levantou a bola na área com um toque de categoria. Rony dominou no peito e bateu por cobertura para marcar um belo gol.

Nove minutos depois Piquerez recebeu a bola na esquerda e cruzou para a área, onde Artur fugiu da marcação para cabecear e ampliar para 2 a 0. O terceiro do Verdão saiu aos 30 da etapa final em nova ação do lateral uruguaio, que tabelou com Raphael Veiga antes de finalizar para superar o goleiro Lampe.

O placar recebeu números finais aos 39 minutos, quando Dudu lançou Artur, que partiu em velocidade para bater na saída do goleiro.



Os classificados! Estão definidos os clubes que vão disputar as Oitavas de Final da CONMEBOL #Libertadores 2023.



Em busca da @GloriaEterna! pic.twitter.com/AW9vp0EAjH — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) June 30, 2023

Agora o Palmeiras e os outros 15 classificados para as oitavas de final da Libertadores aguardam o sorteio dos confrontos da próxima fase da competição, que será realizado a partir das 13h (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (5) pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

Veja também

FUTEBOL Condenado por corrupção, ex-presidente da Conmebol deixará prisão por "quadro de saúde"