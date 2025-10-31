A- A+

FUTEBOL Libertadores: quanto custa ir para Lima ver o Flamengo x Palmeiras na final? Veja preços Decisão reeditará duelo de 2021 e está marcado para o próximo dia 29, na capital peruana

Agora é para valer: está definida a final da Libertadores. Em reedição da decisão de 2021, Flamengo e Palmeiras se enfrentarão no próximo dia 29, no Monumental de Lima, no Peru. O Flamengo segurou o 0 a 0 com o Racing, na quarta-feira, e foi o primeiro a garantir a vaga.



Nesta quinta, o Palmeiras operou um milagre e fez 4 a 0 na LDU, carimbando o passaporte. Agora, as duas torcidas começam a se movimentar.

A decisão está marcada para um sábado. O Globo buscou seis combinações de passagens ida e volta (com 12 horas ou menos de duração) do Rio de Janeiro e de São Paulo a Lima, além de bilhetes só de ida na sexta-feira, véspera da partida.

Nos bilhetes de ida e volta, o menor preço encontrado é de R$ R$ 6.893, saindo de São Paulo na sexta-feira e voltando no mesmo dia da partida. Também da capital paulista, a passagem só de ida mais acessível custa R$ 4.018. Saindo do Rio, os bilhetes partem de R$ 5.429 (somente ida) e chegam a ultrapassar os R$ 9.500 em ida e volta.

Avião

Partindo do Rio de Janeiro

Ida na sexta-feira (28) e volta no próprio sábado (29), com embarque após as 20h: a partir de R$ 9.645.

Ida na sexta-feira (28) e volta no domingo (30): a partir de R$ 9.400.

Ida na sexta-feira (28) e volta na segunda-feira (1º): a partir de R$ 9.202

Somente ida na sexta-feira (28): a partir de R$ 5.429

Partindo de São Paulo

Ida na sexta-feira (28) e volta no próprio sábado (29), com embarque após as 20h: R$ 6.893

Ida na sexta-feira (28) e volta no domingo (30): a partir de R$ 8.478

Ida na sexta-feira (28) e volta na segunda-feira (1º): a partir de R$ 8.546

Somente ida na sexta-feira (28): a partir de R$ 4.018.

Vale lembrar que os preços das passagens aéreas são dinâmicos e se alteram dia a dia, pelos mais variados motivos. A pesquisa foi feita no início da madrugada desta sexta-feira (30/10).

Ônibus

Há também a opção terrestre, de ônibus. Trata-se de uma grande aventura, principalmente para os torcedores que saírem do Rio de Janeiro. A rota Rio x Lima é a viagem de ônibus mais longa do mundo. Operada pela empresa Trans Acreana, dura cinco dias. Tem paradas em São Paulo e outras três capitais brasileiras: Campo Grande (MS), Cuiabá (MT) e Rio Branco (AC).

Na pesquisa feita nesta sexta-feira, há disponibilidade para ida, partindo do Rio, no dia 20 de novembro — chega no mesmo dia em São Paulo. A opção mais próxima de volta, saindo de Lima, é no dia 11 de dezembro. Os ônibus são equipados com poltronas semi-leito.

Em passagens só de ida, no dia 20, o preço fica em R$ 1.430 saindo do Rio de Janeiro ou de São Paulo. O pacote com ida e volta custa R$ 2.860.

