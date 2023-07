Libertadores sorteia oitavas de final nesta quarta-feira (5); veja classificados e potes

A- A+

A Conmebol realiza, nesta quarta-feira (5), em Assunção, no Paraguai, o sorteio das oitavas de final da Libertadores 2023. Os potes 1 e 2 estão definidos e não há qualquer impeditivo nos confrontos: clubes que vieram do mesmo grupo ou que são do mesmo país podem se enfrentar livremente. Ou seja, é possível termos clássicos como Flamengo x Fluminense ou Boca Juniors x River Plate já nesta fase.

As bolinhas serão sorteadas às 13h (de Brasília). Os jogos das oitavas de final estão programados para as semanas dos dias 2 e 9 de agosto. São cinco brasileiros que seguem vivos na busca pelo título: Internacional, Palmeiras, Fluminense, Flamengo e Atlético-MG.

A divisão dos potes segue o regulamento tradicional: classificados como líderes de seus grupos ficam no pote 1, segundos colocados vão para o pote 2. Assim, a divisão ficou definida.

Pote 1: Racing, Internacional, Palmeiras, Fluminense, Independiente del Valle, Boca Juniors, Athletico-PR e Olimpia.

Pote 2: Flamengo, Nacional, Bolívar, River Plate, Argentinos Juniors, Deportivo Pereira, Atlético-MG e Atlético Nacional.

O sorteio também definirá o chaveamento do mata-mata até o final da competição. A decisão está marcada para acontecer no dia 4 de novembro, no Maracanã, no Rio de Janeiro — não será mais no dia 11 de novembro, como divulgado anteriormente pela Conmebol.



Calendário da Libertadores:

Oitavas de final: 2 a 9 de agosto

Quartas de final: 23 a 30 de agosto

Semifinal: 27 de setembro a 4 de outubro

Final: 4 de novembro

Classificados para as oitavas de final:

Grupo A: Racing e Flamengo classificados

Grupo B: Internacional e Nacional classificados

Grupo C: Palmeiras e Bolívar classificados

Grupo D: Fluminense e River Plate classificados

Grupo E: Independiente del Valle e Argentinos Juniors classificados

Grupo F: Boca Juniors e Deportivo Pereira classificados

Grupo G: Athletico-PR e Atlético-MG classificados

Grupo H: Olimpia e Atlético Nacional classificados

Veja também

ÁFRICA DO SUL Beckham diz se arrepender por ter usado dreads durante encontro com Mandela: "Apropriação cultural"