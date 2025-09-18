Libertadores, Sul-Americana e Champions: veja os jogos desta quinta-feira (18)
Flamengo e São Paulo entram em campo nesta quinta-feira. Na Europa, dia é de grandes duelos
As competições internacionais seguem em ação. Nesta quinta-feira, dois brasileiros entram em ação pelas quartas de final de Libertadores e Sul-Americana, respectivamente: São Paulo e Flamengo. A dupla enfrenta LDU-EQU e Estudiantes-ARG.
O dia ainda tem um confronto entre Alianza Lima-PER e Universidad de Chile-CHI, pela Sul-Americana, além de outros seis jogos pela Uefa Champions League, incluindo grandes duelos como Newcastle x Barcelona e Manchester City x Napoli.
Veja os jogos de hoje da Libertadores:
19h - LDU x São Paulo
21h30 - Flamengo x Estudiantes
Veja o jogo de hoje da Sul-Americana:
21h30 - Alianza Lima x Universidad de Chile
Veja os jogos de hoje da Uefa Champions League:
13h45 - Copenhague x Bayer Leverkusen
13h45 - Club Brugge x Mônaco
16h - Eintracht Frankfurt x Galatasaray
16h - Sporting x Kairat Almaty
16h - Newcastle x Barcelona
16h - Manchester City x Napoli