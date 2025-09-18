A- A+

FUTEBOL Libertadores, Sul-Americana e Champions: veja os jogos desta quinta-feira (18) Flamengo e São Paulo entram em campo nesta quinta-feira. Na Europa, dia é de grandes duelos

As competições internacionais seguem em ação. Nesta quinta-feira, dois brasileiros entram em ação pelas quartas de final de Libertadores e Sul-Americana, respectivamente: São Paulo e Flamengo. A dupla enfrenta LDU-EQU e Estudiantes-ARG.

O dia ainda tem um confronto entre Alianza Lima-PER e Universidad de Chile-CHI, pela Sul-Americana, além de outros seis jogos pela Uefa Champions League, incluindo grandes duelos como Newcastle x Barcelona e Manchester City x Napoli.





Veja os jogos de hoje da Libertadores:

19h - LDU x São Paulo

21h30 - Flamengo x Estudiantes

Veja o jogo de hoje da Sul-Americana:

21h30 - Alianza Lima x Universidad de Chile

Veja os jogos de hoje da Uefa Champions League:

13h45 - Copenhague x Bayer Leverkusen

13h45 - Club Brugge x Mônaco

16h - Eintracht Frankfurt x Galatasaray

16h - Sporting x Kairat Almaty

16h - Newcastle x Barcelona

16h - Manchester City x Napoli

