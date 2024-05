A- A+

FUTEBOL Libertadores tem 13 classificados para as oitavas e três vagas em aberto; veja quem ainda disputa Brasil terá pelo menos seis representantes no mata-mata, três no pote 1

A fase de grupos da Libertadores vai se encaminhando para o seu fim, com a maioria das vagas nas oitavas de final já definidas após os jogos de terça-feira. Com partidas ainda a se disputar nesta quarta e na quinta (mais os confrontos atrasados do grupo C), já há 13 classificados para as oitavas de final.

Restam apenas três vagas em disputa: uma no grupo A, uma no grupo C e outra no grupo F.

Seis times brasileiros estão classificados: Fluminense, São Paulo, Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG.

O Grêmio, que teve dois jogos do grupo C adiados por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, segue na briga por uma vaga. A equipe enfrenta o The Strongest nesta quarta, mas ainda pega Huachipato e Estudiantes nos dia 4 e 8 de junho.

O sorteio das oitavas de final da Libertadores acontece na próxima segunda-feira, em Luque, no Paraguai. Os times classificados na primeira colocação ficam no pote 1 e serão sorteados contra os segundos colocados, no pote 2, sem restrições.





Classificados às oitavas de final da Libertadores:

Fluminense (grupo A)

Talleres (grupo B)

São Paulo (grupo B)

The Strongest (grupo C)

Junior Barranquilla (grupo D)

Botafogo (grupo D)

Bolívar (grupo E)

Flamengo (grupo E)

Palmeiras (grupo F)

Atlético-MG(grupo G)

Peñarol (grupo G)

River Plate (grupo H)

Nacional (grupo H)

Equipes com chances de classificação: Cerro Porteño, Colo Colo e Alianza Lima (grupo A), Huachipato, Estudiantes, Grêmio (grupo C), San Lorenzo, Independiente del Valle e Liverpool (grupo F).

Eliminados: Barcelona de Guayaquil, Cobresal (grupo B), LDU, Universitario (grupo D), Palestino, Millonarios (grupo E), Rosário Central, Caracas (grupo G), Libertad e Deportivo Táchira (grupo F).

Veja também

leilão beneficente De relógio de Faustão a churrasco com Léo Pereira: veja itens disponíveis em leilão de Neymar