FUTEBOL Libertadores: veja as probabilidades de classificação dos times brasileiros após jogos desta quarta Em parceria com a UFMG, o GLOBO mostra as chances de vagas nas oitavas de finais da competição

Botafogo, Palmeiras e Flamengo completaram o "primeiro turno" da fase de grupos da Libertadores nesta quarta-feira. O alvinegro fez o dever de casa e venceu o Universitario, do Peru, e se manteve vivo na briga pela vaga na próxima fase. Fora de casa, o Flamengo foi derrotado pelo Bolívar, na altitude de La Paz, e o Palmeiras, de virada, venceu o Indepediente Del Valle, em Quito.

Segundo os cálculos do departamento de matemática da UFMG, mesmo com a vitória, o Botafogo ainda tem menos de 50% de chances de conseguir a classificação para as oitavas de finais da Libertadores. Antes desta rodada, após as duas derrotas iniciais, o alvinegro tinha 19,51% de chances matemáticas de classificação.

O Flamengo, que foi derrotado pelo Bolívar, na altitude de La Paz, segue com altas chances de classificação para as oitavas de finais da Libertadores. Mesmo com o revés na Bolívia, o rubro-negro tem 64,71% de chances de avançar.





Também na altitude, mas de Quito, no Equador, o Palmeiras conseguiu uma grande virada (3 a 2) e conquistou uma vitória que manteve a invencibilidade da equipe na competição. O time paulista tem 93,5% de chances de conseguir a classificação para as oitavas de finais da Libertadores.

Fluminense e São Paulo, únicos brasileiros que ainda não jogaram nesta terceira rodada, entram em campo nesta quinta-feira, fora de casa, contra Cerro Porteño, do Paraguai, e Barcelona, do Equador, respectivamente.

Veja as probabilidades dos times brasileiros na Libertadores:

Atlético-MG - 98,02%

Palmeiras - 93,50%

Fluminense - 80,14% (sem contar o jogo contra o Cerro Porteño-PAR, nesta quinta)

São Paulo - 73,34% (sem contar o jogo contra o Barcelona-EQU, nesta quinta)

Flamengo - 64,71%

Grêmio - 36,41%

Botafogo - 35,44%

