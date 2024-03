A- A+

Automobilismo Liberty Media, dona da Fórmula 1, está próxima de comprar a MotoGP

Grupo proprietário da Fórmula 1, a Liberty Media vive momentos de expectativa. Segundo informações do 'The Financial Times', o conglomerado está bem próximo de acertar a compra da MotoGP, hoje um produto da Dorna Sports, que detém os direitos também da Moto2, Moto3 e MotoE, e do Mundial de Superbike (WSBK).

A negociação giraria em torno de € 4 bilhões (cerca de R$ 25 bilhões), e faria com que as duas maiores categorias do automobilismo mundial fossem do mesmo grupo. Ainda de acordo com a publicação do 'Financial Times', o negócio deve ser concretizado na próxima semana.

A Liberty Media venceu a concorrência de outros dois grupos rivais durante as negociações dos direitos comerciais da categoria: TKO, empresa dona dos direitos do UFC e da WWE, e a Qatar Sports Investments, grupo do Paris-Saint Germain.

Segundo o 'Financial Times', a Fórmula 1 teve em 2023 um lucro de US$ 392 milhões (R$ 1,9 bilhão), um crescimento de 64% em relação a 2022, e a receita subiu de US$ 2,5 bilhões (R$ 12 bi) para US$ 3,2 bilhões (R$ 15 bi).

Desde 2016 como dona da Fórmula 1, a Liberty Media trouxe uma série de novos investimentos na categoria, além do aporte financeiro. A F1 passou a ser um pouco mais midiática e popular, justamente para aumentar sua base de fãs e a proximidade com o público, por exemplo, a criação do 'Drive to Survive', série documental da Netflix.

