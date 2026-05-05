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TV Libra chega a acordo com Flamengo e clubes encerram disputa por valores de contrato de TV Imbróglio vem desde o ano passado e envolve os pagamentos relativos à audiência dentro do contrato válido até 2029

Está encerrada a divergência entre o Flamengo e os clubes da Libra pelos valores do contrato relativo aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Os lados chegaram a um acordo que pode ajudar a viabilizar a liga única no futebol nacional.

O imbróglio vem desde o ano passado e envolve os valores de audiência no novo contrato firmado com a TV Globo, até o fim de 2029. Esta fatia representa 30% do pagamento total.

Em nota divulgada nesta terça-feira (veja na íntegra no final), a Libra diz que a briga — que chegou à Justiça — foi encerrada em um acordo firmado no fim de semana. A entidade garante focar a partir de agora nos "próximos passos para a criação da Liga Nacional".

"Foi encontrado um ponto de equilíbrio entre o que a nova diretoria do Flamengo requisitava desde que assumiu o comando do clube, em janeiro de 2025, e o que alguns clubes da Libra entendiam ser o modelo de sua preferência. O esforço de todos para alcançar a solução foi fundamental", diz trecho da nota da Libra.

Flamengo passa a receber mais

Conforme informou o blog do Diogo Dantas no último dia 30, os clubes da Libra já haviam assinado um acordo que fazia o Flamengo passar a receber entre R$ 30 milhões e R$ 35 milhões a mais por ano em relação ao contrato anterior com a TV Globo.

O vínculo, válido até 2029, vai render cerca de R$ 140 milhões adicionais ao Flamengo ao longo do período. O contrato estava em fase final de redação e dependia das assinaturas, que foram formalizadas após um período de cautela por parte dos dirigentes, em razão dos embates jurídicos.

Em nota divulgada hoje, o Flamengo confirmou o fim das disputas:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que chegou a um acordo com os demais clubes da Libra para encerrar a divergência relacionada à distribuição das receitas de audiência dos direitos de transmissão. A solução, construída pelo esforço conjunto, representa um passo importante para o alinhamento entre os clubes e o avanço do projeto de criação da Liga Nacional", disse o clube.

O entendimento encerra um impasse que levou o Flamengo a adotar medidas judiciais. O clube questionava os critérios de divisão das receitas — especialmente os 30% atrelados à audiência — em um contrato estimado em cerca de R$ 1 bilhão.

À época, obteve liminar que bloqueou o repasse de R$ 77 milhões da Globo, referente a uma parcela do acordo, sob o argumento de prejuízo nos cálculos apresentados.

A divergência também envolvia a fórmula adotada pela Libra, considerada incompleta pelo Flamengo, que alegava falta de clareza na divisão entre TV aberta, fechada e streaming, além de mudanças sem aprovação unânime.

Veja nota da Libra:

"Os clubes da Libra e o Clube de Regatas do Flamengo firmaram, neste fim de semana, um acordo que encerra a divergência sobre a distribuição da receita relativa aos valores de audiência – que representa 30% do total da remuneração fixa estabelecida no contrato com a Globo pelos direitos de transmissão dos jogos até 2029. Foi encontrado um ponto de equilíbrio entre o que a nova diretoria do Flamengo requisitava desde que assumiu o comando do clube, em janeiro de 2025, e o que alguns clubes da Libra entendiam ser o modelo de sua preferência. O esforço de todos para alcançar a solução foi fundamental. Flamengo e os demais clubes da Libra agora focam nos próximos passos para a criação da Liga Nacional, no reforço da valorização de suas propriedades e na visão de fortalecimento, avanço e melhoria do ecossistema do futebol brasileiro, em conjunto com a CBF e os clubes da FFU."

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