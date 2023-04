Líder Arsenal cede empate contra West Ham e City pode se aproximar

A- A+

Assim como havia acontecido no último domingo, com o empate fora de casa com o Liverpool, o líder Arsenal abriu 2 a 0 a seu favor e depois cedeu o empate (2-2), desta vez contra o West Ham (15º), em jogo da 31ª rodada da Premier League.

Com 74 pontos, os 'Gunners' têm agora quatro de vantagem sobre o atual campeão Manchester City (2º, 70), que venceu o Leicester (19º) por 3 a 1 no sábado.

Nas últimas duas rodadas, o City reduziu de oito para quatro pontos a diferença em relação ao líder. Soma-se a isso o fato da equipe de Pep Guardiola ter disputado um jogo a menos além de que vai receber o Arsenal no Etihad Stadium daqui a dez dias. Dessa forma o campeonato ganha muita emoção antes da sua reta final.

"Foi muito decepcionante", admitiu o técnico espanhol do Arsenal, Mikel Arteta, à Sky Sports.

"Começamos mais uma vez de forma magnífica, com controle total, e depois perdemos esse controle. Permitimos que recuperassem a esperança", lamentou.

O goleiro Aaron Ramsdale, que já foi decisivo no último domingo para salvar um ponto em Anfield, também protagonizou uma dupla intervenção nos últimos instantes que evitou a derrota desta vez diante aos 'Hammers'.

No início do jogo nada fazia pensar que o Arsenal iria se complicar.

Em apenas dez minutos, os Gunners já venciam por 2 a 0 no London Stadium. Primeiro foi com um gol do brasileiro Gabriel Jesus, aos 7 minutos, após uma assistência de Ben White apesar de nove jogadores do West Ham na área.

Três minutos depois, o também brasileiro Gabriel Martinelli cruzou para a trave mais distante e o norueguês Martin Odegaard concluiu de primeira para o fundo da rede (10').

Mas, como no jogo contra o Liverpool, o Arsenal deixou seu adversário votlar para o jogo. Said Benrahma converteu um pênalti aos 33 minutos e no minuto 54 Jarrod Bowen disparou de primeira para fazer 2 a 2.

Dois minutos antes desse gol de Bowen, Bukayo Saka poderia ter feito 3 a 1 para o Arsenal, mas perdeu um pênalti.

O Arsenal vai receber na próxima rodada o lanterna Southampton e tentará se reencontrar com a vitória antes da crucial visita ao Manchester City.

Veja também

Futebol Mascote do Náutico, Timbu entrega alianças em casamento de alvirrubros; veja