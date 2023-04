A- A+

Futebol Alemão Líder Bayern empata com Hoffenheim; Dortmund não aproveita e empata com Stuttgart Stuttgart sai da zona de rebaixamento direto para onde caiu após a vitória do Schalke

O Bayern de Munique cedeu dois pontos em seu estádio ao empatar em 1 a 1 com o Hoffenheim (13º), mas se manteve como líder isolado da Bundesliga, já que o Borussia Dortmund (2º) também empatou em sua visita ao Stuttgart (16º).

O Bayern, após perder de forma estrondosa em Manchester para o City no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões na última terça-feira (3 a 0), mais uma vez decepcionou seus torcedores com um triste empate na Allianz Arena contra o Hoffenheim, nesta 28ª rodada.

O francês Benjamin Pavard, colocou o atual campeão alemão na frente ainda no primeiro tempo, com um chute de dentro da área após uma bola mal afastada pela zaga visitante em um escanteio (17').

O Hoffenheim, que quase não mostrou perigo na primeira hora de jogo, surpreendeu o Bayern com o empate do croata Andrej Kramaric, com excelente cobrança de falta direta acertando a trave direita do gol defendido por Yann Sommer (71').

Pavard voltou a mandar para as redes na reta final mas o gol foi anulado por impedimento (75').

O Bayern pressionou na reta final em busca da vitória e teve outra chance, como em um chute de Serge Gnabry aos 89 minutos que um zagueiro mandou para escanteio. Mas o placar não se moveu mais.

Apesar da chegada de Thomas Tuchel ao comando, o time bávaro não parece sair da espiral de resultados negativos que custou o cargo ao seu antecessor Julian Nagelsmann há apenas três semanas.

O grande beneficiado com o empate do Bayern poderia ter sido o Borussia Dortmund, que, já eliminado da Liga dos Campeões, pode concentrar seus esforços na Bundesliga. Mas o time comandado por Edin Terzic decepcionou e cedeu duas vezes o empate em um jogo que parecia ganho mas virou um pesadelo.

Tudo começou bem para o Dortmund, que abriu 2 a 0 na primeira meia hora, com gols marcados pelo marfinense Sebastian Haller (26') e pelo holandês Donyell Malen (33') e o Stuttgart ficou com 10 jogadores aos 39 minutos devido à expulsão do zagueiro grego Kostantinos Mavropanos.

Mas na segunda etapa, apesar de jogar com superioridade numérica e de dois chutes na trave de Jude Bellingham (49') e Marco Reus (77'), o Dortmund viu o Stuttgart empatar com gols do francês Tanguy Coulibaly (78') e Joshua Vagnoman (84').

O Dortmund reagiu e voltou a ficar em vantagem no placar com um gol do americano Giovanni Reyna (90+2'), mas o congolês Silas Wamangituka fez 3 a 3 no último suspiro (90+7').

Depois destes resultados, o Bayern soma 59 pontos, contra 57 do Dortmund e 51 do Leipzig, que venceu o Augsburg por 3 a 2 e está provisoriamente no pódio, aguardando o jogo do Union Berlin deste domingo, com quem está empatado em pontos.

Já o Stuttgart sai da zona de rebaixamento direto para onde caiu após a vitória do Schalke, na sexta-feira, sobre o novo lanterna, o Hertha Berlim (5-2).

