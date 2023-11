A- A+

Campeonato Francês Líder da Ligue 1, PSG goleia Monaco e já pensa no Newcastle na Champions Com o resultado, o time parisiense se consolida na liderança do campeonato francês com 30 pontos e se afasta um de seus adversários diretos

O PSG derrotou o Monaco na última sexta-feira (24) em uma partida espetacular (5-2), que deixa os parisienses na liderança da Ligue 1 e com as atenções já voltadas para o jogo contra o Newcastle, na terça-feira (28), pela Liga dos Campeões.

O duelo contra os ingleses pela Liga dos Campeões é o maior desafio da semana para a seleção parisiense, obrigada a vencer se quiser multiplicar as chances de chegar às oitavas de final da principal competição europeia.

"O Monaco é um time do mesmo nível que o nosso e que também aspira a vencer o campeonato, por isso é um bom resultado", disse o técnico do PSG, o espanhol Luis Enrique. "Vamos para um jogo vital contra o Newcastle e a melhor forma de fazê-lo é com uma vitória, ainda mais vencendo desta forma".

Com o resultado desta última sexta-feira (24), o time parisiense se consolida na liderança com 30 pontos, afasta um de seus adversários diretos (3º, 26 pontos) e garante a permanência do time parisiense na primeira posição, independentemente do que o Nice fizer no domingo (2º, 26 pontos) em seu jogo em casa contra o Toulouse.

"O mais importante foi a atitude demonstrada pelos jogadores após a pausa internacional", acrescentou Luis Enrique. "Tivemos um dia de treino de uma hora para nos prepararmos para este jogo", acrescentou.

O primeiro tempo do jogo no Parque dos Príncipes entre as duas equipes com os ataques mais positivos da França foi equilibrado, com dois times ofensivos e técnicos, passando a bola rapidamente de um lado para o outro do campo.

O PSG dominou a maior parte das sequências ofensivas, mas foi surpreendido em diversas ocasiões pelos contra-ataques relâmpagos dos monegascos, liderados pelo meia Alexander Golovin desde o início da temporada.

Pouco depois de Kylian Mbappé ter convertido um pênalti sofrido por Ousmane Dembélé (38'), o russo quase deu origem ao empate antes do intervalo, com um passe milimétrico para Takumi Minamino, que chutou para a defesa do goleiro parisiense (44').

Primeiro gol de Dembélé



Gianluigi Donnarumma interceptou bem, em uma de suas muitas defesas da noite. Porém, o goleiro parisiense cometeu um grave erro no lançamento de bola que originou o primeiro gol dos visitantes e que voltou a aquecer o debate sobre o jogo do italiano com os pés: ao ser pressionado por Folarin Balogun, aos 21 minutos, Donnarumma mandou a bola para Minamino, que aproveitou o presente.

Este grave erro surgiu quatro minutos depois de outro cometido pelo seu homólogo monegasco Philipp Kohn: num chute inofensivo de Ousmane Dembélé, o goleiro desviou para Gonçalo Ramos, que não perdoou.

Mas o jogo desta sexta-feira não foi um duelo de erros, mas sim de talentos. Dembélé finalmente conseguiu o tão esperado primeiro gol vestindo a camisa do PSG, com uma bela jogada em que se livrou do zagueiro Soungoutou Magassa e finalizou à queima-roupa superando Kohn (69').

Os monegascos então pareciam nocauteados e pagaram caro pela falta de agressividade ao sofrer um novo gol, após uma cobrança de escanteio de Vitinha (71'). O exigente Luis Enrique não conteve a felicidade ao comemorar o gol com sua comissão técnica.

O Monaco marcou um segundo gol que não mudou o rumo do jogo, por intermédio de Balogun (74'), mas que serviu para lembrar aos parisienses o elevado número de chances que concedem aos adversários, algo que pode custar caro na Liga dos Campeões.

A vitória, reforçada por um gol final nos acréscimos de Randal Kolo Muani (90'+6), serviu para pôr um fim à sequência de quatro derrotas do PSG nas três temporadas anteriores diante do Monaco.

Jogos da 13ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília):

Sexta-feira:

PSG - Monaco 5 - 2

Sábado:

(13h00) Clermont-Ferrand FC - Lens

(17h00) Strasbourg - Olympique de Marselha

Domingo:

(09h00) Nice - Toulouse

(11h00) Lorient - Metz

Nantes - Le Havre

Montpellier - Brest

(13h05) Rennes - Reims

(16h45) Lyon - Lille

