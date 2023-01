A- A+

Sport Líder de participações em gols no ano passado, Juba começa 2023 como destaque do Sport Em cinco jogos, prata da casa deu quatro assistências e anotou um gol na atual temporada

No ano passado, dos 75 gols marcados pelo Sport na temporada, Luciano Juba participou diretamente de 19. Mesmo terminando o ano em baixa, ninguém no elenco contribuiu tanto para o Leão marcar como ele. Foram dez gols e nove assistências para o prata da casa. Dos 61 jogos do Rubro-negro em 2022, Juba esteve presente em 57.

Agora, sob o comando do técnico Enderson Moreira, o jogador de 23 anos parece ter reencontrado o bom futebol que o fez ser destaque no último ano. O camisa 46 está com o pé calibrado e já tem números expressivos em 2023. Até o momento, presente nos cinco compromissos do Sport na temporada, Juba contribuiu com um gol e quatro assistências.

Na goleada sobre o Belo Jardim, apesar de não ter balançado as redes, assistiu Rafael Thyere e Jorginho, além de carimbar o travessão em bonita cobrança de falta. Ao ser substituído, ganhou os aplausos da torcida.

Com o Sport reforçado no ataque, o jogador revelado na Ilha vem revezando atuações na lateral esquerda e na frente, e ganhou elogios de Enderson Moreira.

"Juba tem a possibilidade de fazer várias opções. Ele era um lateral que também jogava como meia, joga na segunda linha. Temos aproveitado ele nesta situação. É um jogador de boa qualidade técnica, e o fato de jogar de lateral o favorece também na questão da marcação, que exige mais dele. Para ele ganhar os duelos e quando projetado à frente dar consistência ao time", contou.

No entanto, mesmo diante da versatilidade do atleta, Enderson dá a entender que pretende usá-lo no setor ofensivo com mais frequência. "Ele e Igor Cariús fizeram uma dobra interessante. Em termos de um jogar por fora e outro por dentro, um dá profundidade, o outro um pouco mais atrás, naquilo que eu penso. Então, pensamos ele nesta função na sequência", pontuou.

Veja também

Futebol Internacional Manchester City e Arsenal fazem duelo de líderes na Copa da Inglaterra