Líder de uniformizada do Boca Juniors convoca briga: "Eles são obrigados a lutar"

Marcelo Aravena, liderança da uniformizada "La 12", do Boca Juniors, teve um áudio divulgado pelo jornalista argentino Flavio Azzaro, em que convoca a Força Jovem, uniformizada do Fluminense, para brigarem entre si. A declaração foi feita após os episódios de agressão sofridos por torcedores argentinos em Copacabana.

"A barra do Fluminense está obrigada a brigar contra a barra do Boca quando chegarmos ao Rio de Janeiro. Que nos esperem. Quando chegarmos, que venham. Nós vamos defender toda a torcida do Boca. Barra tem que brigar com barra, não com as outras pessoas", disse Marcelo.

AUDIO EXCLUSIVO - MARCELO ARAVENA, LÍDER DE LA DOCE DESPUÉS DE LA EMBOSCADA QUE SUFRIERON LOS HINCHAS DE BOCA. pic.twitter.com/RLqe9XFHlx — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) November 3, 2023

Aravena, também conhecido como El Manco ou Marcelo de Lomas, possui uma extensa ficha criminal. Ele passou 12 anos na prisão acusado de assassinar Ángel Delgado e Walter Vallejos, dois torcedores do River Plate, rival do Boca, em 1994. De 2017 até o início de 2020, El Manco esteve preso por extorsão, roubo e venda de drogas.

Após os episódios de violência registrados na última quinta-feira (2), onde pelo menos seis torcedores do Boca Juniors foram detidos, a Conmebol se manifestou nas redes sociais. Leia abaixo a nota:

"A CONMEBOL faz um chamado aos torcedores do Boca Juniors e do Fluminense FC a compartilharem juntos momentos de alegria e celebração que o nosso futebol nos proporciona. Os valores do esporte que tanto amamos devem inspirar um comportamento pacífico e harmonioso. Portanto, repudiamos quaisquer atos de violência e racismo que possam ocorrer no contexto desta final".

A final da Libertadores será disputada no próximo sábado (4), às 17h, no Maracanã. A decisão será transmitida pela TV Globo, ESPN e Star+.



