Santa Cruz Líder do elenco, Chiquinho chama responsabilidade no Santa Cruz para a disputa da Série D Depois das saídas de Alemão, Baraka e Gedoz, o meia é um dos poucos atletas mais experientes que permaneceram no Arruda

Na quarta temporada de Chiquinho vestindo a camisa do Santa Cruz, o atleta já é um velho conhecido da torcida coral e conta com mais de 50 partidas pelo Tricolor. Referência técnica e de experiência, o jogador divide liderança com outros nomes do elenco e garante que todos do plantel são importantes.

“Sempre que eu passei aqui no Santa Cruz tive essa responsabilidade - de ser referência - e hoje não seria diferente. Eu, Pipico e Michael somos as referências no clube, mas é necessário um troca nossa com os jogadores mais novos, pois todos são importantes no elenco”, afirmou o camisa 23.

Chiquinho chegou na reta final da fase de classificação do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste. Mesmo assim, não conseguiu mudar o destino do Santa, que foi eliminado precocemente em ambas competições. “Falando da eliminação, foi uma coisa que a gente não esperava, a gente estava na busca de chegar até as semifinais, mas não aconteceu", declarou o meia. Após quase um mês de intertemporada, Chiquinho disse que o time está pronto para a estreia na Série D. "O trabalho vem fluindo e tenho certeza que na estreia teremos um time totalmente diferente do Pernambucano”.

O primeiro jogo do Santa Cruz na Série D será na próxima segunda-feira (8), contra o Iguatu-CE, equipe que foi semifinalista do Cearense em 2023. O clube necessita do acesso à Série C para ter garantido um calendário em competições nacionais.

“Nos treinamentos o professor pede uma intensidade a 1000% e graças a Deus estamos conseguindo fazer isso. Tenho certeza que nos jogos não vai ser diferente. É como eu já falei, a Série D é muito importante para o clube e o nosso objetivo maior é o acesso", pregou o jogador.

