Campeonato Alemão Líder invicto do Alemão, Leverkusen terá prova de fogo contra o Dortmund Dois pontos atrás do Leverkusen, o Bayern de Munique pode aproveitar esse confronto direto para retomar a liderança

Líder com 34 pontos de 36 possíveis (11 vitórias e um empate), o Bayer Leverkusen recebe o Borussia Dortmund no próximo domingo (3), no principal jogo da 13ª rodada do Campeonato Alemão.

Classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões antes da última rodada da fase de grupos, o Dortmund não mostra a mesma regularidade na Bundesliga, já que está dez pontos atrás da liderança.

O duelo de domingo, na BayArena, será crucial para o time do técnico Edin Terzic não se distanciar ainda mais da briga pelo título alemão.

Com as duas equipes "distraídas" nesta semana nas competições europeias, o Dortmund terá dois dias a mais de descanso que o Leverkusen, já classificado para as oitavas da Liga Europa, que joga nesta quinta-feira (30) contra o Häcken, na Suécia.

Dois pontos atrás do Leverkusen, o Bayern de Munique pode aproveitar esse confronto direto para retomar a liderança, posição que não ocupa desde a sexta rodada.

Os bávaros recebem no sábado (2) o Union Berlin (17º), que está na Champions, mas ocupa a zona de rebaixamento da Bundesliga.

O time da capital alemã vem de uma sequência de 16 jogos sem vencer entre todas as competições (13 derrotas e três empates). A última vitória foi há três meses, sobre o Darmstadt (4 a 1).

Jogos da 13ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília):

Sexta-feira:

(16h30) Darmstadt - Colônia

Sábado:

(11h30) Bayern de Munique - Union Berlin

B. Mönchengladbach - Hoffenheim

Bochum - Wolfsburg

RB Leipzig - Heidenheim

(14h30) Stuttgart - Werder Bremen

Domingo:

(11h30) Mainz - Freiburg

(13h30) Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund

(15h30) Augsburg - Eintracht Frankfurt

