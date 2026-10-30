Líder PSG goleia lanterna Le Havre com hat-trick de Hakimi
Equipe de Paris abriu quatro pontos de vantagem sobre o Rennes, derrotado na rodada
O líder Paris Saint-Germain goleou a lanterna Le Havre fora de casa por 5 a 1 nesta sexta-feira (30), pela 9ª rodada do Campeonato Francês, com direito ao hat-trick de Achraf Hakimi.
O Le Havre surpreendeu e saiu na frente aos 18 minutos marcando Josh Maja, mas os parisienses empataram aos 26 com Mika Godts aproveitando passe de Hakimi, que fez o gol da virada logo na sequência (28').
No segundo tempo, o lateral marroquino fez o terceiro do PSG (55'), antes de Senny Mayulu configurar a goleada (62') e do próprio Hakimi selar seu hat-trick para dar números finais à partida (69').
Leia também
• PSG vence Lyon e assume liderança da Ligue 1 pela 1ª vez nesta temporada
• Kvaratskhelia rompe ligamento e perde temporada no PSG; Marquinhos e Dembélé são outras baixas
Com 20 pontos, o time comandado pelo técnico Luis Enrique reforçou sua liderança e ampliou sua vantagem sobre o Rennes, vice-líder com 16 pontos e que foi derrotado por 5 a 2 nesta sexta-feira pelo Nice.
Com isso, o Lille (3º, 15 pontos) tem a oportunidade de assumir a segunda colocação na tabela no último jogo do dia, o clássico contra o Lens (7º).
Ambos tentarão acompanhar o ritmo do PSG, que após um mau início de temporada, emplaca agora nove vitórias consecutivas somando todas as competições, sua melhor sequência desde o início de 2025.