Líder, Sport visita o CRB, em jogo atrasado pela Série B

Depois de outros 18 clubes, o Sport finalmente vai jogar a primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas se há algo que o clube não pode ser chamado em 2023 é “atrasado”. Pelo contrário. O Leão está bem adiantado no torneio, ocupando a liderança, com 31 pontos. Tudo isso com um compromisso a menos. Nesta quarta (5), contra o CRB, no Rei Pelé, a equipe vai se igualar na quantidade de jogos. Porém, como meta, quer continuar desigual aos demais para seguir abrindo vantagem no topo para alcançar o acesso à Série A e, continuando assim, o título da Segundona.



O Sport precisou adiar o jogo válido pela estreia da Série B por conta dos compromissos das finais da Copa do Nordeste. Nada que atrapalhasse a caminhada rubro-negra na competição. O Leão tem nove vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, na oitava rodada, para o Criciúma.



Para o confronto, o técnico Enderson Moreira terá uma série de desfalques. Na cabeça de área, Ronaldo e Fábio Matheus receberam o terceiro cartão amarelo contra o Ceará e estão suspensos. Pedro Martins e Ítalo são os prováveis substitutos. Na zaga, Sabino, com dores na virilha, será substituído por Chico.



Na armação, Jorginho deixou o jogo passado com dores na coxa esquerdo e não joga. O Sport pode ter o atacante Gabriel Santos no setor. Vagner Love também segue fora por conta de dores musculares. Uma boa notícia é a presença do uruguaio Facundo Labandeira, que voltou a ser relacionado após mais de dois meses sem jogar por conta de uma lesão no joelho.



Tabu em jogo



A última vez que o Sport derrotou o CRB em Alagoas foi há mais de 20 anos. Em 2001, pela Copa do Nordeste, a equipe venceu por 1x0. De lá para cá, foram quatro vitórias e cinco empates. O compromisso mais recente fora de casa dos pernambucanos perante os alagoanos foi na Série B do ano passado, com o Galo ganhando por 2x0.



Diferente da partida contra a Chapecoense, que não contou com torcedores rubro-negros, o confronto diante do CRB terá a presença da torcida do Sport. O departamento jurídico do clube conseguiu a liberação e a punição imposta pelo STJD por causa das confusões no jogo de ida da final do Nordestão só será cumprida nas Copas do próximo ano (Copa do Nordeste e Copa do Brasil).



Contra o Sport, o técnico do CRB, Daniel Paulista, terá um problema na lateral esquerda. Sem Guilherme Romão, suspenso, e Edimar, suspenso, o comandante deve improvisar o lateral-direito Matheus Ribeiro no setor, acionando Hereda, ex-Náutico, no outro lado. O Galo é o atual 13º colocado, com 18 pontos.



Ficha técnica



CRB

Diogo Silva, Hereda, Anderson Conceição, Saimon (Fábio Alemão) e Matheus Ribeiro; Lucas Lima, Juninho Valoura e João Paulo; Rômulo, Renato e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista



Sport

Renan; Ewerthon, Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús; Pedro Martins, Ítalo, Luciano Juba e Gabriel Santos; Edinho e Fabrício Daniel. Técnico: Enderson Moreira



Local: Rei Pelé (Maceió/AL)

Horário: 19h

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN). Edevan de Oliveira Pereira (BA) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

Transmissão: SporTV, Premiere FC

