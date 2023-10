A- A+

Futebol Liderado por Cristiano Ronaldo, Portugal vence Eslováquia e garante vaga na Euro 2024 Com 21 pontos em sete jogos disputados, a seleção já não pode ser alcançada pelas demais seleções do Grupo J, que tem a Eslováquia como vice-líder com 13 pontos

A seleção de Portugal garantiu vaga na Eurocopa de 2024, nesta sexta-feira (13), ao derrotar a Eslováquia por 3 a 2 no Porto, com dois gols do astro Cristiano Ronaldo. Além de Cristiano (29' de pênalti e 72'), Gonçalo Ramos (18') marcou para os portugueses, enquanto os eslovacos descontaram com David Hancko (69') e Stanislav Lobotka (80').

Com 21 pontos em sete jogos disputados, Portugal já não pode ser alcançado pelas demais seleções do Grupo J, que tem a Eslováquia como vice-líder com 13 pontos. Luxemburgo, que empatou em 1x1 com a Islândia é o terceiro com 11 pontos, dois à frente da Bósnia, que bateu Liechtenstein por 2x0.

Leia também • Embaixada iraniana desmente que Cristiano Ronaldo tenha sido condenado no país

Veja também

Futebol França vence Holanda e se classifica para a Euro 2024