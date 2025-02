Lideranças do futebol pernambucano celebram reversão das partidas sem público

A- A+

As lideranças do futebol pernambucano comemoraram a liminar favorável à presença das torcidas de Sport e Santa Cruz nos próximos jogos dos clubes. Os representantes entendiam a medida como ‘desproporcional’ e de ‘impacto muito relevante’.

Presidente a Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, se mostrou confiante com a obtenção favorável. “Tinha muita confiança. A medida era muito desproporcional, completamente equivocada. Já tinha um otimismo muito grande com a decisão favorável para Sport e Santa Cruz”, comentou.

Ainda segundo o mandatário da FPF, a decisão é correta e ressaltou que os clubes precisam atender também com obrigações. “A decisão foi correta do ponto de vista processual e justa do ponto de vista social. Agora, os clubes terão obrigações para cumprir (com MPPE) e também a decisão da torcida única”.

Presidente da FPF-PE, Evandro Carvalho - Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Segundo o ofício, os clubes devem implementar, na entrada dos estádios, o reconhecimento facial e a biometria de todos os torcedores, bem como adotar câmeras de vídeo para o monitoramento dos frequentadores.

Por sua vez, o presidente do Sport, Yuri Romão, definiu como uma ‘vitória’ a decisão. “Foi uma importante vitória. Precisamos mostrar para sociedade brasileira, que nós, torcedores do Sport, sabemos fazer jogos sem violência dentro do nosso estádio e que a gente quer, de fato, passar um clima de paz para sociedade”, disse o mandatário rubro-negro.

“Nós torcemos pelo futebol local, temos uma força gigante dos nossos clubes, espero que nunca mais a gente veja cenas como a que vimos no sábado. Para isso, temos que ir ao estádio com uma cultura de paz, isso que precisamos mostrar ao mundo. Já que tivemos nossa imagem extremamente arranhada, mais uma vez, por conta de atos como aqueles”, concluiu Romão.

Yuri Romão celebrou a decisão favorável e espera que a torcida leonina empurre o time em campo - Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Contenção de danos

A decisão favorável não salva os clubes apenas do ponto de vista esportivo, mas também financeiro. Pelo lado rubro-negro, a proibição de cinco jogos sem torcida poderia trazer prejuízo de R$ 2,5 milhões, como chegou a destacar o presidente do Leão.

Ainda de acordo com Romão, o prejuízo poderia, inclusive, impactar nas futuras contratações da equipe. "A gente está em um período de montagem de elenco, com o futebol em uma inflação gigantesca, e temos que desprender mais recursos para atrair atletas para jogar na nossa equipe”.

Por outro lado, vivendo a expectativa da implementação da SAF, o Santa Cruz, que ainda vive uma situação financeira apertada, enxerga na bilheteria uma importante receita e estudava um cenário tão difícil quanto, como revelou o diretor de comunicação do Tricolor, Ivan Júnior, que o prejuízo poderia ultrapassar R$ 3 milhões.

A presidência do Santa Cruz foi procurada pela reportagem, mas, até o momento do fechamento da matéria, não se pronunciou oficialmente.



