Sport Lideranças do Sport assinam carta em apoio a Branquinho para presidência do clube Aos 80 anos, Branquinho foi presidente do Sport no biênio 2003-2004

Diante da iminente saída de Yuri Romão da presidência do Sport, um grupo de ex-presidentes do Executivo e do Conselho Deliberativo do clube divulgou, na tarde desta quarta-feira (19), um comunicado com o objetivo de "superar tempos difíceis" acumulados pelo Rubro-negro neste ano.

"Neste momento, todos os que fazem o clube estão sendo chamados a mostrar força, resiliência e desprendimento. É hora de fazer valer nosso grito de guerra e colocar os interesses do clube acima de tudo", pontua a nota.

Ao todo, nove ex-dirigentes assinaram a carta em demonstração de apoio a Severino Otávio, mais conhecido como Branquinho. A ideia é que ele fique no comando do clube até o fim de 2026, após costura política para Romão deixar a cadeira do Executivo em 5 de janeiro, junto ao vice Raphael Campos. Aos 80 anos, Branquinho foi presidente do Sport no biênio 2003-2004.

"Faz-se aqui uma convocação ao Ex-Presidente Severino Otávio para que aceite submeter seu nome ao pleito que se realizará para substituição do atual Presidente do Executivo. Estamos certos de que, escolhido que venha a ser, nosso estimado companheiro uma vez mais dedicará ao Sport sua capacidade de gestão, seu discernimento, sua coragem e seu talento para agregar pessoas, atributos com os quais haveremos de superar a atual crise", informa a carta.

O documento foi assinado pelos ex-presidentes do Executivo, José Moura Neto, Arsênio Meira, Homero Lacerda, Wanderson Lacerda, Gustavo Dubeux, João Humberto Martorelli e Arnaldo Barros; além dos ex-presidentes do CD, Jarbas Vasconcelos e Sílvio Neves Baptista.

Confira a carta na íntegra:

A história gloriosa do Sport Club do Recife não foi construída apenas pelas suas muitas vitórias, mas também por sua capacidade de superar tempos difíceis. Neste momento, todos os que fazem o clube estão sendo chamados a mostrar força, resiliência e desprendimento. É hora de fazer valer nosso grito de guerra e colocar os interesses do clube acima de tudo.

Os ex-presidentes do Executivo e do Deliberativo que subscrevemos esta carta, conscientes de nossos deveres, não nos poderíamos omitir.

Afastamo-nos, então, de qualquer divergência circunstancial ou interesse pessoal e, respaldados pela experiência à frente dos destinos da instituição, vimos a público, de forma responsável, transparente e democrática, sugerir um caminho para que o clube vença mais esta batalha.

Faz-se aqui uma convocação ao Ex-Presidente Severino Otávio para que aceite submeter seu nome ao pleito que se realizará para substituição do atual Presidente do Executivo. Estamos certos de que, escolhido que venha a ser, nosso estimado companheiro uma vez mais dedicará ao Sport sua capacidade de gestão, seu discernimento, sua coragem e seu talento para agregar pessoas, atributos com os quais haveremos de superar a atual crise.

O planejamento do ano vindouro deve-se iniciar imediatamente e apenas com um ambiente pacificado poderemos todos unir forças para que o Sport retome seu caminho de vitórias. Os prazos estatutários e a dinâmica de um embate eleitoral, contudo, seriam grandes obstáculos para isso.

A participação do Ex-Presidente Severino Otávio, desde já, no trabalho de planejamento do próximo ano, a viabilização de uma transição tranquila e a submissão de seu nome à votação que, se aceita nossa sugestão, será realizada perante o Conselho Deliberativo, observando-se rigorosamente o estatuto do clube, parecem-nos essenciais para o encaminhamento mais ponderado e responsável da situação atual.

Pelo Sport tudo!

