Liderando regata de volta ao mundo, Barco Brasil se aproxima do Recife para última etapa

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O Barco Brasil, única embarcação nacional a participar da Globe 40, regata de volta ao mundo, deve chegar ao Recife na próxima quinta-feira (19), concluindo a penúltima etapa da travessia. O monocasco brasileiro lidera a competição na categoria Sharp, sendo conduzido por José Guilherme Caldas e Luiz Bolina.

O conjunto nacional soma três vitórias, nas etapas de Cádiz-ESP, Mindelo-CPV e Sydney-AUS. Além disso, registrou dois segundos lugares, no prólogo em Lorient-FRA e na etapa de Reunião, território ultramarino francês no Oceano Índico. A campanha abriu uma vantagem de mais de 10 pontos sobre o segundo colocado.

Para vencer a competição, o Barco Brasil precisa apenas chegar logo atrás das equipes Free Dom (França) e Wilson Around The World (Canadá) na etapa final, que partirá do Recife para Lorient, na França, no dia 29 de março.

Barco Brasil lidera a Globe 40 - Foto: Jean-Marie Liot/Globe 40

Causa

A equipe brasileira é a única da competição que não conta com patrocínio. Especialista no tratamento do AVC, o médico José Caldas cumpre uma dupla jornada e o projeto nasceu com a missão de ampliar a divulgação da campanha de prevenção e combate ao AVC, segunda maior causa de incapacitação física em todo o mundo.

Após meses velejando e conhecendo diferentes lugares, mesmo que de maneira corrida, José Caldas ressaltou as vivências e as descobertas após milhares de milhas percorridas.



"É um trabalho insano, de ter que fazer uma jornada dupla [navegar e o trabalho de medicina] e ainda cuidar das coisas do barco. Aqui tudo é uma descoberta, é uma profusão de fauna marinha, às vezes até perigosa, mas pode ter certeza que você volta outra pessoa", começou o médico.



"É uma coisa impressionante sair de Cabo Verde, por exemplo, seguir para a Ilha da Reunião, do outro lado do mundo, 36 dias depois, encontrar nada além do mar, estrelas e o sol. Olhar essa natureza, esse ambiente de convívio e disputa saudável, torna-se um momento de abertura da sua cabeça", refletiu o capitão do Barco Brasil, José Caldas.

Disputa

A Globe 40 reúne sete veleiros de diferentes países e utiliza um sistema de pontuação acumulada em que vence quem somar menos pontos ao final do percurso. A competição é disputada em barcos Class40, divididos entre as categorias Scow, de proa larga e projeto mais recente, e Sharp, de proa fina — divisão que também conta com premiação específica ao término da volta ao mundo.



A larga oficial foi dada em Cádiz, no sul da Espanha, em setembro de 2025. Velejando mais de 30 mil milhas ao redor do mundo, a partida do Recife para a Lórient, se aproximando do final da jornada, está marcada para o dia 29 de março e deve acabar na primeira semana de abril.

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