Ter, 17 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça17/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Vela

Liderando regata de volta ao mundo, Barco Brasil se aproxima do Recife para última etapa

Chegada na capital pernambucana está prevista entre quarta (18) e quinta-feira (19)

Reportar Erro
Barco Brasil lidera a regata de volta ao mundo da Globe40, edição 2025-2026Barco Brasil lidera a regata de volta ao mundo da Globe40, edição 2025-2026 - Foto: Jean-Marie Liot/Globe 40

O Barco Brasil, única embarcação nacional a participar da Globe 40, regata de volta ao mundo, deve chegar ao Recife na próxima quinta-feira (19), concluindo a penúltima etapa da travessia. O monocasco brasileiro lidera a competição na categoria Sharp, sendo conduzido por José Guilherme Caldas e Luiz Bolina. 

Leia também

• Cabanga inicia inscrições para 37ª edição da Refeno 2026

• IV Regata Recife/Serrambi abre o calendário 2026 da vela oceânica em Pernambuco

O conjunto nacional soma três vitórias, nas etapas de Cádiz-ESP, Mindelo-CPV e Sydney-AUS. Além disso, registrou dois segundos lugares, no prólogo em Lorient-FRA e na etapa de Reunião, território ultramarino francês no Oceano Índico. A campanha abriu uma vantagem de mais de 10 pontos sobre o segundo colocado.  

Para vencer a competição, o Barco Brasil precisa apenas chegar logo atrás das equipes Free Dom (França) e Wilson Around The World (Canadá) na etapa final, que partirá do Recife para Lorient, na França, no dia 29 de março. 

Barco Brasil lidera da Globe 40 Barco Brasil lidera a Globe 40 - Foto: Jean-Marie Liot/Globe 40

Causa
A equipe brasileira é a única da competição que não conta com patrocínio. Especialista no tratamento do AVC, o médico José Caldas cumpre uma dupla jornada e o projeto nasceu com a missão de ampliar a divulgação da campanha de prevenção e combate ao AVC, segunda maior causa de incapacitação física em todo o mundo. 

Após meses velejando e conhecendo diferentes lugares, mesmo que de maneira corrida, José Caldas ressaltou as vivências e as descobertas após milhares de milhas percorridas.

"É um trabalho insano, de ter que fazer uma jornada dupla [navegar e o trabalho de medicina] e ainda cuidar das coisas do barco. Aqui tudo é uma descoberta, é uma profusão de fauna marinha, às vezes até perigosa, mas pode ter certeza que você volta outra pessoa", começou o médico. 

"É uma coisa impressionante sair de Cabo Verde, por exemplo, seguir para a Ilha da Reunião, do outro lado do mundo, 36 dias depois, encontrar nada além do mar, estrelas e o sol. Olhar essa natureza, esse ambiente de convívio e disputa saudável, torna-se um momento de abertura da sua cabeça", refletiu o capitão do Barco Brasil, José Caldas.

Disputa
A Globe 40 reúne sete veleiros de diferentes países e utiliza um sistema de pontuação acumulada em que vence quem somar menos pontos ao final do percurso. A competição é disputada em barcos Class40, divididos entre as categorias Scow, de proa larga e projeto mais recente, e Sharp, de proa fina — divisão que também conta com premiação específica ao término da volta ao mundo.

A larga oficial foi dada em Cádiz, no sul da Espanha, em setembro de 2025. Velejando mais de 30 mil milhas ao redor do mundo, a partida do Recife para a Lórient, se aproximando do final da jornada, está marcada para o dia 29 de março e deve acabar na primeira semana de abril.  

Reportar Erro

Veja também

Newsletter