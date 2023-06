Liga das Nações: Brasil abre segunda semana com vitória sobre Bulgária

A- A+

A seleção masculina de vôlei teve um grande início na segunda semana de jogos na Liga das Nações, pois derrotou a Bulgária por 3 sets a 0 (parciais de 25/22, 25/18 e 25/15) nesta terça-feira (20) na cidade Orleans (França).

Após este resultado, a equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto assumiu a terceira posição da classificação geral com 12 pontos (após quatro vitórias e uma derrota em cinco partidas), empatado em número de pontos com o vice-líder Estados Unidos e três a menos do que o líder Japão.

"Começou um jogo muito tenso, porque a seleção búlgara é uma equipe que agride no saque, tem o bloqueio alto. Nós tivemos bastante paciência no início do jogo. Ele foi equilibrado até a reta final do primeiro set, e no finalzinho conseguimos sacar bem e o sistema de bloqueio e defesa funcionando bem. Depois jogamos colocando a equipe búlgara sobre pressão o tempo todo, principalmente com o saque, e as coisas funcionaram bem melhor. Só posso dizer que estou bem feliz pela atuação. Foi muito importante, pois a primeira partida é sempre muito tensa e com um adversário que veio para jogar tudo ou nada. Conseguimos controlar bem o jogo e saímos com três pontos bem importantes para a competição", declarou Dal Zotto à assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

O destaque do Brasil na partida foi o oposto Alan, que marcou 14 pontos. O próximo compromisso da seleção brasileira na competição é diante do Japão, a partir das 8h (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (22).

