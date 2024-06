Liga das Nações: Brasil volta a oscilar e perde para os EUA

A- A+

A seleção brasileira masculina de vôlei voltou a oscilar nesta quinta-feira (20), na Liga das Nações. Em meio a novos testes promovidos por Bernardinho, a equipe nacional abusou dos erros e acabou sendo superada pelos Estados Unidos pelo placar de 3 sets a 2, com parciais de 25x21, 18x25, 25x21, 22x25 e 15x9, em Pasay, nas Filipinas

FIM DE JOGO!



BRASIL 2x3 ESTADOS UNIDOS

(21x25, 25x18, 21x25, 25x22, 09x15)

VNL Masculina pic.twitter.com/ivF1NMlKdQ — Portal Vôlei Brasil (@portal_volei) June 20, 2024



O Brasil tinha a possibilidade de confirmar, com antecipação, sua vaga na fase final da competição. Para tanto, precisava vencer e perder apenas um set no confronto. Com o resultado, a seleção soma seis vitórias em 10 partidas, mais longe dos primeiros colocados, em quarto lugar, ainda dentro da zona de classificação às quartas de final.

O time brasileiro tem mais dois jogos pela frente nesta fase classificatória. Na sexta (21), o adversário será o Canadá a partir das 4h (horário de Brasília). No domingo (23), os brasileiros enfrentarão a França no mesmo horário.



Ainda em processo de testes, Bernardinho poupou Darlan, que começou no banco de reservas. E deu oportunidade para Alan, um dos destaques da equipe na partida anterior. Assim, o treinador escalou a equipe brasileira com Lucarelli, Cachopa, Flávio, Alan, Isac, Lukas Bergmann, além do líbero Thales.



Com esta formação, o Brasil demorou para se encontrar em quadra. A seleção precisou de um set inteiro, dominado pelos americanos, para buscar seus ajustes. Enquanto isso, a equipe rival abria quatro pontos de vantagem e encaminhava a primeira parcial do jogo.



No segundo set, o Brasil fez 4x2, abrindo pela primeira vez na partida uma vantagem de dois pontos. Com Darlan em quadra, a equipe nacional ganhava potência, apesar da irregularidade geral Aos trancos e barrancos, o Brasil exibiu cinco pontos de frente, soube sustentar a vantagem e empatou o confronto.



O terceiro set foi o de menor nível técnico. Antes concentrada, a equipe americana passou a cometer erros em série. O Brasil, contudo, não capitalizou o momento porque também abusava das falhas, principalmente no saque. Lukas Bergmann era um dos poucos que se salvava, virando todas as bolas.



Mesmo com as seguidas broncas de Bernardinho, o Brasil não se equilibrou e viu os Estados Unidos fazerem 18x14. Sem esboçar reação, a equipe nacional perdeu a parcial e desperdiçou a oportunidade de sacramentar ainda nesta quinta a classificação para a próxima fase da competição.



Passado o susto, a seleção voltou a jogar de forma mais concentrada na quarta parcial, sob o comando de Alan. Os brasileiros abriram 5x1 e, mesmo ainda oscilando em quadra, estabeleceu boa vantagem no placar, fechou o set, empatou o confronto e forçou a disputa do tie-break.



A quinta parcial foi equilibrada somente na disputa dos primeiros pontos. Mais uma vez, o Brasil voltou a oscilar, principalmente com falhas no levantamento e bolas "de graça" para os americanos. Os rivais abriram 11x6 e não tiveram dificuldades para sacramentar a vitória.

