Liga das Nações: de bronca a presente, as reações ao gol bizarro da Alemanha contra a Itália

Estrela da seleção da Itália, Moise Kean admitiu que seu time "se distraiu" depois que Jamal Musiala, da Alemanha, marcou um gol fácil, com o gol vazio, durante as quartas de final da Liga das Nações no domingo. O alemão aproveitou que o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, distraído, deixou seu posto para reclamar com o árbitro e arrematou para o gol.

A Alemanha derrotou a Itália por 5 a 4 no total após um empate de 3 a 3 na segunda mão para chegar às semifinais.

Joshua Kimmich, que marcou o primeiro gol da Alemanha, desempenhou um papel fundamental no bizarro segundo gol. Vendo que o goleiro italiano havia saído da linha, cobrou o escanteio rapidamente para Musiala, que desviou a bola para a rede.





— Nós nos distraímos. Pode acontecer de sofrer gols assim. Vamos trabalhar melhor nisso da próxima vez — disse o atacante italiano Kean, que marcou duas vezes no segundo tempo enquanto a Itália se recuperava de uma derrota parcial de 3 a 0 no intervalo.

OLHA ESSE GOL DA ALEMANHA NA ITÁLIA #NationsLeagueNaESPN pic.twitter.com/ZpHQXCWgiz — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) March 23, 2025

O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, disse que o pensamento rápido foi "de classe mundial e incrivelmente inteligente" e admitiu que "não viu nada".

Quem viu bem o lance foi o gandula Noel Urbaniak, de 15 anos. Ele percebeu que Donnarumma não estava prestando atenção e rapidamente jogou a bola para Kimmich.

— Ele foi muito afiado, o que não é ruim em um jogo como esse. Ele foi bem — disse Kimmich, que autografou e presenteou o adolescente com uma bola de jogo após o jogo.

Urbaniak disse à RTL que aquela era sua estreia como gandula. A federação alemã de futebol prometeu dar ao jovem um ingresso grátis para o próximo jogo em casa.

O técnico da Itália, Luciano Spalletti, criticou a falta de maturidade de seu time em relação ao gol.

— Vimos que eles cobram escanteios rapidamente. Não devem nos virar as costas — disse Spalletti.

