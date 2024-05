Liga das Nações de Vôlei: Ainda invicto, Brasil enfrenta a Holanda; saiba onde assistir

A- A+

Ainda invicto na Liga das Nações de Vôlei, o Brasil enfrenta a Holanda nesta quinta-feira (30), a partir das 8h30, em Macau, na China. Junto com a Polônia, a Seleção Feminina de Vôlei venceu todas as cinco partidas que fizeram até aqui na competição. O confronto conta com transmissão exclusiva da Sportv 2.

Vindo de uma vitória emocionante contra o Japão, por 3 sets a 2, na última terça-feira, a equipe de José Roberto Guimarães folgou nesta quarta-feira e chega um pouco mais descansada que as europeias. Que diante da forte equipe chinesa, foram derrotadas por 3 sets a 1 e já colecionam mais derrotas do que vitórias até aqui.

Levantadora titular do Brasil, Roberta projetou o confronto como difícil e salientou a necessidade das holandesas de conquistarem bons resultados diante da corrida por uma vaga nas Olimpíadas de Paris. "É sempre um jogo muito difícil, sabemos que é um time que batalha bastante, tem um sistema defensivo muito bom. É um time que está lutando por uma vaga olímpica, por isso vão entrar com um gás a mais", analisou.

Para o jogo contra as holandesas, o técnico José Roberto Guimarães definiu o grupo das 14 jogadoras. Foram relacionadas Carol, Diana, Thaísa e Luzia para o meio de rede; Macris e Roberta como as levantadoras; Ana Cristina, Gabi, Júlia Bergmann e Pri Daroit como ponteiras; Kisy e Rosamaria como opostas; e Natinha e Nyeme como as líberos.

Onde assistir: Sportv 2

Data: 30/05

Horário: 8h30

Local: Macau/China

