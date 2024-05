A- A+

Vôlei Liga das Nações de Vôlei: Brasil encara Coreia do Sul nesta quinta-feira (16); saiba onde assistir Partida começa a partir das 14h, no Ginásio do Maracanãzinho

Depois de vencer na estreia da Liga das Nações de Vôlei, o Brasil volta à quadra do Ginásio do Maracanãzinho para enfrentar a Coreia do Sul, nesta quinta-feira (16), em jogo válido pela segunda rodada do torneio internacional. Com transmissão da Sportv 2, a partida tem início a partir da 14h.

Depois de uma vitória convicente diante do Canadá por 3 sets a 1 na primeira rodada, o Brasil agora mira o confronto diante da Coreia do Sul. A ponteira e capitã Gabi elencou os aspectos do jogo em que a Seleção Feminina de Vôlei pode melhorar e confirmar o favoritismo em quadra. "A gente sabe que temos muito para crescer. Diminuir os erros não forçados, a gente pode sacar um pouquinho melhor, nosso sistema defensivo também", disse.

Contando com o apoio da torcida carioca bem de perto, as jogadoras destacaram o papel importante da força que vem da arquibancada. "A torcida fez diferença mais um vez, nos empurrou do início ao fim. Eu espero que a torcida continue comparecendo, conto com a torcida de todos", disse Gabi.

Por outro lado, jogando bem longe de casa, as sul-coreanas começaram muito mal a competição. Derrota por 3 sets a 0 para a China, atuais vice-campeãs do torneio.

Onde assistir: Sportv 2

Data: 15/05

Local: Ginásio do Maracanãzinho (Rio de Janeiro/Brasil)

Horário: 14h

