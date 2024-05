A- A+

Vôlei Liga das Nações de Vôlei: Brasil encara os Estados Unidos nesta sexta (17); saiba onde assistir Partida acontece a partir das 21h, no Ginásio do Maracanãzinho

Jogando em casa e ainda mantendo os 100% de aproveitamento na Liga das Nações de Vôlei, o Brasil terá seu maior teste até aqui nesta sexta-feira (17), diante dos Estados Unidos. Com transmissão do Sportv 2, a partida terá início a partir das 21h, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Contando com o apoio da torcida brasileira, a Seleção Feminina de Vôlei (SFV) ainda não conheceu o sabor amargo da derrota na Liga das Nações (VNL). Na estreia da competição, vitória por 3 sets a 1 contra a competitiva seleção do Canadá e na rodada seguinte, outro triunfo, agora por 3 sets a 0, contra a frágil equipe da Coreia do Sul,

Reconhecidas como uma das maiores rivais das brasileiras, a seleção dos Estados Unidos vem patinando até aqui na atual edição da VNL. Na primeira partida, chegou a perder um set diante da Tailândia, mas venceu o confronto por 3 sets a 1. Já na última quinta-feira, ocorreu a derrota para a forte equipe da China, também por 3 sets a 1.

Atletas relacionadas

Levantadoras: Macris e Roberta

Oposta: Kisy

Ponteiras: Ana Cristina, Gabi, Helena, JúIia Bergmann, Pri Daroit e Rosamaria

Centrais: CaroI, Diana e JúIia Kudiess

Líberos: Natinha e Nyeme

Onde assistir: Sportv 2

Data: 17/05

Horário: 21h

Local: Ginásio do Maracanãzinho

