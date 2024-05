Liga das Nações de Vôlei: Brasil inicia segunda semana de competição diante do Japão

A- A+

Ainda invicto na Liga das Nações de Vôlei, o Brasil inicia a segunda etapa da competição com um grande desafio, enfrentar a defesa do Japão, considerada como uma das melhores defesas do mundo, inclusive, pelo técnico José Roberto Guimarães. O confronto acontece nesta terça-feira (28), a partir das 8h30, em Macau, na China.

"Nosso próximo adversário é o Japão, velho conhecido, a melhor defesa do mundo, com muito ritmo e velocidade. Imprimem uma agressividade grande no saque e contra-ataca mudando a direção da bola o tempo inteiro, explorando as mãos dos adversários nas entradas e saídas de rede", começou a analisar o treinador brasileiro.

"Elas estão atacando as bolas de fundo com uma precisão muito grande, então a gente tem que tomar muito cuidado exatamente com esse tipo de jogada. Elas procuram dificultar abrindo espaço no bloqueio, é onde a gente precisa estar atentos", disse Zé Roberto.

Para o jogo contra as japonesas, o técnico José Roberto Guimarães definiu o grupo das 14 jogadoras com a volta da bicampeã olímpica Thaísa. Além da central do Minas, foram relacionadas Carol, Diana e Luzia para o meio de rede; Macris e Roberta como as levantadoras; Ana Cristina, Gabi, Júlia Bergmann, Pri Daroit e Rosamaria como ponteiras e a oposta Kisy.

Atuando no Japão há cerca de um ano, Rosamaria destacou os pontos fortes das asiáticas e expectativa para o próximo confronto. "São jogadoras muito habilidosas, a escola japonesa é muito diferenciada, então a gente espera um jogo muito duro, tivemos os últimos confrontos emblemáticos contra elas, no Mundial e no Pré-Olímpico", analisou a camisa 7.

