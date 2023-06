Liga das Nações: Espanha x Itália; saiba onde assistir e confira escalações

A- A+

A Espanha enfrenta a Itália nesta quinta-feira (15) pela semifinal da Liga das Nações às 15h45. O vencedor encara a Croácia, que derrotou a Holanda na outra semifinal. A decisão do torneio acontece no próximo domingo (18). A partida tem transmissão da ESPN/Star+ e Sportv.

A partida será um grande teste para o técnico Luis de la Fuente e seu projeto à frente da 'Roja'. Escolhido em dezembro para substituir Luis Enrique após a eliminação da Espanha na Copa do Mundo do Catar, o novo treinador teve um início com altos e baixos, que lhe rendeu as primeiras críticas.

Em março, apresentou algumas surpresas na convocação para os dois primeiros jogos das eliminatórias para a Euro-2024.

A alegria com a vitória de 3x0 na estreia contra a Noruega, que jogou sem Erling Haaland, deu lugar à decepção com a derrota subsequente para a Escócia por 2x0, que colocou De la Fuente no centro das críticas.

Alguns artigos na imprensa chegaram a questionar sua continuidade em caso de mau desempenho neste 'final four' da Liga das Nações, disputado na Holanda.

"Eu sei o que tenho em minhas mãos e isso me dá uma certa calma. Lido apenas com o que posso controlar, que é o trabalho diário", disse De la Fuente em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

- 'Confiança de todos' -

Questionado sobre o que está em jogo, De la Fuente, que há poucos dias lembrou que o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, lhe mostrou apoio, garantiu nesta quarta que "estamos disputando um título".

"Vejo como se fosse meu último jogo, mas não agora, sempre vejo assim. A única maneira de enfrentar algo com energia e deixar tudo para si mesmo é pensar que é a última chance de sua vida", acrescentou De la Fuente, que também tem recebido o apoio de seus jogadores.

"Ele tem a confiança de todos, não há dúvidas sobre o trabalho que ele está fazendo", disse Jordi Alba sobre o técnico espanhol, que chegou ao cargo com o aval do sucesso obtido com 'La Rojita' (seleção sub-21).

"No sub-21 e nas Olimpíadas deu para ver que ele estava qualificado para comandar uma equipe ou a seleção", disse o goleiro Unai Simón, que retorna à seleção espanhola após ficar de fora da convocação de março devido a uma lesão.

- 'Um troféu importante' -

Ante da partida contra a Itália em Enschede, De la Fuente, que tem dúvidas sobre Dani Olmo no ataque, pode optar por um zagueiro hispano-francês com Aymeric Laporte e o recém-nacionalizado espanhol Robin Le Normand, a grande novidade nesta lista de convocados.

A Espanha manterá sua filosofia de tentar assumir a posse da bola contra a Itália, a quem já venceu na semifinal da Liga das Nações em 2021, antes de perder na decisão para a França.

"Jogamos para vencer, se vencermos será um troféu importante para nós", disse o técnico da Itália, Roberto Mancini, nesta quarta-feira.

"Seria muito significativo se ganhássemos a Liga das Nações, sem dúvida", acrescentou o treinador da 'Azzurra', que precisa ganhar confiança depois de perder por 2x1 para a Inglaterra e vencer por 2x0 a modesta seleção de Malta em março.

A equipe de Mancini, que não se classificou para a Copa do Mundo do Catar, encara a partida como uma forma de conseguir brigar por aquele que seria o primeiro título desde a Eurocopa conquistada em 2021.

"Gostaríamos de ganhar este troféu, já que não conseguimos nos classificar para a Copa do Mundo, seria uma grande alegria", disse o zagueiro Leonardo Bonucci nesta quarta-feira.

Prováveis escalações:

Espanha: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte e Jordi Alba; Rodri, Mikel Merino e Gavi; Marco Asensio, Canales e Morata. Técnico: Luis de la Fuente

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bonucci e Dimarco; Jorginho, Barella, Verratti; Chiesa, Retegui e Raspadori. Técnico: Roberto Mancini

Horário: 15h45

Local: Estádio De Grolsch Veste (Enschede/Holanda)

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovênia)

Transmissão: ESPN/Star+ e Sportv

