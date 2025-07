A- A+

vôlei Liga das Nações: Seleção brasileira feminina de vôlei vence Alemanha e fará semifinal contra o Japão Brasil fez 3 a 0 contra as alemãs e entra em quadra novamente no sábado, às 15 horas

A seleção brasileira feminina de vôlei está na semifinal da Liga das Nações. Nesta quinta-feira, o grupo de José Roberto Guimarães derrotou a Alemanha por 3 a 0 (25/19, 25/ e 26/24 e 25/14) e vai enfrentar o Japão por uma vaga na decisão, no sábado, a partir das 15 horas (de Brasília e com Sportv2). As japonesas venceram as turcas por 3 a 2 (25/21, 16/ 25, 25/ 20, 22/ 25 e 15/9) também nesta quinta-feira.

A outra semifinal será disputada entre Itália e Polônia, no sábado, às 11 horas. Na quarta-feira, as italianas, atuais campeãs da competição e também dos Jogos Olímpicos, venceram os Estados Unidos por 3 sets a 0 (25/22, 25/21 e 28/26). Já a Polônia venceu a China por 3 a 2 (17/25, 25/20, 19/25, 25/19 e 15/12).

Esses foram os mesmos confrontos das semifinais da edição da VNL de 2024.

A decisão pelo ouro será no domingo, às 15 horas. E a disputa pelo bronze será no mesmo dia às 11 horas.

No jogo desta quinta-feira, o set mais disputado foi o segundo, quando as alemãs defenderam muito bem e levaram o placar a 24 a 24. Mesmo com mais erros, as alemãs também sacaram forte e desequilibraram o passe do Brasil. O Brasil fechou a parcial em 26 a 24, com destaque para Diana no bloqueio, Marcelle no passe e Gabi, nas bolas decisivas.

O jogo começou disputado e teve o primeiro set com parcial de 25 a 19. Rosamaria foi o destaque no ataque, com 6 pontos. Já o último set, o Brasil foi extremamente convincente. Marcelle voltou a aparecer no passe e na defesa e a levantadora Roberta comandou a seleção de forma eficaz. A parcial foi de 25/14.

