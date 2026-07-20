Liga das Nações: seleção feminina pega Japão na quarta em 1º mata-mata
Duelo de quartas de final em Macau, na China, terá início às 8h30
A seleção brasileira feminina de vôlei volta à quadra na próxima quarta-feira (22) contra o Japão no primeiro três jogos eliminatórios (mata-mata) até a conquista do título da Liga das Nações. Será o segundo confronto das equipes na competição: na fase classificatória, a Amarelinha levou a melhor sobre as asiáticas por 3 sets a 1. O duelo de quartas de final será em Macau (China), a partir das 8h30 (horário de Brasília). A seleção busca o título inédito no torneio.
Comandada pelo técnico José Roberto Guimarães, a seleção chega embalada ao mata-mata, com o terceiro lugar na fase classificatória (nove triunfos e três derrotas). Já as japonesas encerram na sexta posição (venceram oito e perderam quatro jogos). Se avançar, o Brasil enfrentará na semifinal o vencedor da outra partida, entre Itália (vice-líder da primeira fase) e Países Baixos (7º), também programada para quarta (22), a partir das 5h.
Para a reta final da competição, a equipe brasileira terá de lidar com a ausência da central Julia Kudiess, que rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo na vitória sobre os Estados Unidos, na última partida da primeira fase. A atleta passou por cirurgia na última quinta (16) e segue em processo de recuperação. Para a vaga de Kudiess, o técnico José Roberto convocou Larissa Besen (Osasco).
Leia também
• Seleção masculina vence China, mas não joga fase final da Liga das Nações de vôlei pela 1ª vez
• Seleção masculina perde e pode dar adeus à Liga das Nações de vôlei
• Seleção brasileira masculina perde para os EUA e se complica na Liga das Nações de Vôlei
A sonhada taça da Liga Feminina
Atual vice-líder no ranking mundial, a seleção está empenhada em finalizar o torneio no topo do pódio, deixando para trás quatro vice-campeonatos. Nos dois últimos (2025 e 2022), o Brasil foi superado pela Itália, atual campeã e líder do ranking. Já em 2019 e 2021, o algoz foi os Estados Unidos.
Jogos de quartas de final
QUARTA (22)
5h - Itália x Holanda
8h30 - Brasil x Japão
QUINTA (23)
5h - Turquia x Canadá
8h30 - Estados Unidos x China