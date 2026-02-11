A- A+

FUTEBOL Liga do Japão elimina empates e decide jogos nos pênaltis em temporada experimental; entenda J-League adota sistema que concede 2 pontos ao vencedor da disputa após igualdade no tempo normal

A 100ª temporada da J-League começou com uma mudança que pode alterar um dos pilares do futebol tradicional: o empate deixa de existir. Como parte de uma “temporada de transição” em 2026, a principal liga japonesa passou a decidir todos os jogos empatados no tempo regulamentar em disputa por pênaltis.

O vencedor da série recebe 2 pontos, enquanto o derrotado soma 1. Quem vence nos 90 minutos continua a ganhar 3 pontos; quem perde no tempo normal fica com 0. Segundo a organização, o objetivo é “eliminar completamente os empates e aumentar a emoção e a competitividade em cada partida”.

De acordo com o jornal espanhol Sport, a nova regra já foi aplicada na rodada de abertura. O empate por 1 a 1 entre Kyoto Sanga e Vissel Kobe entrou para a história como o primeiro jogo oficial a adotar o modelo. O Vissel Kobe — ex-clube de Andrés Iniesta — venceu nos pênaltis e somou dois pontos.





O FC Tokyo também garantiu 2 pontos ao bater o Kashima Antlers nas penalidades após empate em 1 a 1. O mesmo ocorreu com Gamba Osaka e Avispa Fukuoka, que empataram no tempo normal e decidiram nas cobranças.

A iniciativa vale apenas para a chamada “temporada de transição” de 2026. Após essa miniliga com 20 equipes, divididas em regiões Leste e Oeste, haverá um playoff no formato semelhante ao da NBA para definir o campeão.

O experimento ocorre antes da mudança definitiva do calendário da liga japonesa, que pretende alinhar sua temporada ao padrão europeu, começando em agosto e terminando em maio ou junho.

Novo sistema de pontuação

Vitória no tempo regulamentar: 3 pontos

Vitória nos pênaltis após empate: 2 pontos

Derrota nos pênaltis após empate: 1 ponto

Derrota no tempo regulamentar: 0 ponto

