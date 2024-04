A- A+

A Liga dos Campeões conhece nesta quarta (17) mais dois semifinalistas.



No Etihad Stadium, em Manchester, o City recebe o Real Madrid, no que vem sendo um dos melhores jogos de se assistir nos últimos tempos.



Já na Alianz Arena, em Munique, o Bayern terá o Arsenal pela frente, que promete impor dificuldade aos alemães. Ambos os jogos acontecem simultaneamente às 16h.

Os vencedores dos jogos desta quarta se juntam a PSG, que eliminou o Barcelona com uma goleada por 4 a 1, na casa dos Catalães, e Borussia Dortmund, que despachou o Atlético de Madrid por 4 a 2, e volta às semifinais da Champions após 11 anos.

Manchester City x Real Madrid

Se futebol fosse um filme, City e Real com certeza seriam os atores principais. As equipes vêm fazendo confrontos memoráveis nos últimos anos da Champions. O jogo de ida no Santiago Bernabéu não foi diferente. Com vários golaços e reviravoltas de tirar o fôlego, a partida terminou empatada em 3 a 3.

Agora, para a partida de volta, City e Real só precisam de uma vitória simples para se classificar. Os ingleses devem contar com o retorno de De Bruyne, que não jogou a partida de ida por causa de um mal-estar. Já os Merengues terão a ausência de Tchouaméni, que cumpre suspensão por ter levado amarelo na primeira partida.

Onde assistir: Max (Streaming).

Horário: 16h.

Prováveis escalações

Manchester City (Guardiola): Ederson; Akanji, Stones, Rubén Dias e Gvardiol; Rodri, Bernardo Silva, Foden, De Bruyne e Grealish; Haaland.

Real Madrid (Ancelotti): Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho e Mendy; Kroos, Valverde, Camavinga e Bellingham; Rodrygo e Vinicius Júnior.

Bayern de Munique x Arsenal

Após empate em 2 a 2 no Emirates, Bayern e Arsenal agora medem forças na Alemanha. Assim como no jogo entre City e Real, qualquer vitória aqui garante mais outro semifinalista. Os alemães depositam suas esperanças em Harry Kane, vice-artilheiro da Champions com sete gols e que já marcou no jogo de ida. Já os Gunners, liderados por Odegaard, contam com um elenco mais jovem para tentar surpreender no confronto e avançar às semifinais.

Onde assistir: TNT (TV fechada) e Max (Streaming).

Horário: 16h.

Prováveis escalações

Bayern de Munique (Tuchel): Neuer; Kimmich, Dier, De Ligt e Guerreiro; Laimer, Goretzka, Musiala, Müller e Sané; Harry Kane.

Arsenal (Arteta): Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Rice, Odegaard e Jorginho; Saka, Havertz e Martinelli.

