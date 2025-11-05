A- A+

Futebol Liga dos Campeões: veja onde assistir aos jogos desta quarta (5) Destaque do dia fica por conta do duelo entre Manchester City e Borussia Dortmund, às 17h (horário de Brasília), no Etihad Stadium

Após jogos movimentados na Liga dos Campeões nesta terça-feira (4), mais nove partidas prometem agitar a competição no complemento da 4ª rodada nesta quarta-feira (5). O destaque do dia fica por conta de Manchester City e Borussia Dortmund, que se enfrentam às 17h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, na Inglaterra.





O duelo entre City e Dortmund é um confronto direto por uma vaga no G-8, que garante vaga direta às oitavas de final da competição. Atual 9º colocado com sete pontos, os Citizens podem ultrapassar os Aurinegros, 8º lugar com a mesma pontuação, em caso de vitória.

Para o jogo, a aposta dos ingleses tem nome e sobrenome: Erling Haaland. Em 13 jogos pelo City nesta temporada, o norueguês já balançou a rede em 17 oportunidades e é o artilheiro do time na temporada. Ele também reencontrará seu ex-time, onde atuou de 2019 a 2022.

Do lado do Dortmund, o atacante Serhou Guirassy deve dar dor de cabeça aos ingleses. Destaque da equipe aurinegra na temporada passada, o guineano vem mantendo bons números neste segundo semestre e já marcou sete gols em 13 jogos.

Onde assistir: HBO MAX (Streaming)

Barcelona vai à Bélgica

Também às 17h (horário de Brasília), o Barcelona enfrenta o Brugge, no Jan Breydel Stadium. Atual 12º colocado com seis pontos, os Culés também tentam retornar a briga por uma vaga direta nas oitavas da Champions.





Apesar de ainda não poder contar com Raphinha, afastado por causa de lesão, o Barcelona deve ter o retorno de Lewandowski no time titular, recuperado de uma ruptura muscular na coxa esquerda. Ao lado do polonês, Marcus Rashford e Lamine Yamal devem formar o trio de ataque titular dos catalães.

Já o Brugge aposta no fator casa como um trunfo para dificultar a vida do Barcelona. No único jogo da equipe realizado em seus domínios, na primeira rodada, os belgas golearam o bom time do Mônaco por 4 a 1 e conquistaram sua única vitória na competição, até o momento.

Onde assistir: TNT Sports (TV fechada) e HBO MAX (Streaming)

Outros jogos

14h45 - Pafos x Villarreal (Space e HBO MAX)

14h45 - Qarabag x Chelsea (TNT Sports e HBO MAX)

17h - Inter de Milão x Kairat (HBO MAX)

17h - Newcastle x Athletic Bilbao (Space e HBO MAX)

17h - Olympique de Marselha x Atalanta (HBO MAX)

17h - Benfica x Leverkusen (HBO MAX)

17h - Ajax x Galatasaray (HBO MAX)



