LIGA DOS CAMPEÕES Liga dos Campeões: Torcedores lotam praça e buscam por ingressos para a final; vídeo Adeptos do Manchester City e da Inter de Milão exibem cartazes com mensagens como: 'procuro por ingresso' e 'compro bilhetes'

Horas antes da final da Liga dos Campeões, torcedores do Manchester City e da Inter de Milão lotam a Praça Taksim, em Istambul. Enquanto alguns se animam com o sistema de som e uma réplica gigante do troféu que estará em disputa a partir das 16h deste sábado, outros tentam encontrar ingressos para assistir a partida ao vivo no Estádio Olímpico Atatürk.

A rede de televisão turca HaberTurk conversou com vários torcedores que ainda mantêm a esperança de conseguir um bilhete. O cinegrafista da empresa flagrou adeptos das equipes italiana e inglesa com cartazes escritos em diversos idiomas exibindo mensagens como: "procuro por ingresso", "compro bilhetes", preciso de ingresso".

A Praça Taksim fica no centro de Istambul e está situada a 1h30 minutos do Estádio Olímpico Atatürk, para onde os torcedores com ingressos vão se dirigir nas próximas horas.

Bilionários estarão no estádio

Enquanto torcedores comuns lutam para conseguir um ingresso, bilionários de países do Golfo têm a entrada garantida para a final da Liga dos Campeões da UEFA. A Turquia espera para hoje a chegada de cerca de 200 jatos particulares de magnatas de países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar e Bahrein. Com eles estarão o presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, e o dono do Manchester City, Mansour bin Zayed Al-Nahyan.

Al-Nahyan é um xeque membro da família real dos Emirados Árabes Unidos e vice-primeiro-ministro do país. No final de 2008, ele comprou o clube inglês pela empresa Abu Dhabi United Group, por 266 milhões de libras (cerca de R$ 1,6 bilhão em valores atuais).

Manchester City e Inter de Milão disputam a final da Champions League neste sábado, às 16h (horário de Brasília), na Turquia. O time italiano tem três títulos da Liga dos Campeões, e o clube inglês almeja levantar o troféu pela primeira vez.

