Liga dos Campeões conhece seus dois primeiros semifinalistas nesta terça (15); veja onde assistir

A Liga dos Campeões conhecerá nesta terça-feira (15) seus dois primeiros classificados para as semifinais da edição 2024/25.

Em campo, Aston Villa x PSG e Borussia Dortmund x Barcelona se enfrentam às 16h (de Brasília), em confrontos que prometem fortes emoções e clima de decisão no principal torneio de clubes do mundo.

Com o resultado, o time comandado por Luis Enrique pode perder por até um gol de diferença para avançar à próxima fase. Se for derrotado por dois gols, a decisão vai à prorrogação. Derrota por três ou mais gols coloca o Aston Villa na semifinal.

Campeão antecipado do Campeonato Francês, o PSG chega com moral elevado. Já o Aston Villa, atualmente em sétimo lugar na Premier League, busca não apenas a vaga entre os quatro melhores da Champions, mas também garantir presença no torneio da próxima temporada.

Prováveis escalações:

Aston Villa: Emiliano Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres e Digne; Tielemans, Kamara e Rogers; McGinn, Ramsey e Rashford. Técnico: Unai Emery.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Marquinhos e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha e João Neves; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Onde assistir: Max (streaming).



Simultaneamente, em Dortmund, o Barcelona visita o Borussia com ampla vantagem após a goleada por 4x0 no jogo de ida, no estádio Olímpico de Montjuic. Os gols catalães foram marcados por Raphinha, Lewandowski (duas vezes) e Lamine Yamal.

Com o resultado, o time de Hansi Flick pode perder por até três gols para garantir a vaga na semifinal. Uma derrota por quatro gols leva a decisão para a prorrogação. Vitória do Borussia por cinco gols ou mais classifica os alemães.

Prováveis escalações:

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Can, Anton, Bensebaini; Gross, Nmecha; Gittens, Brandt, Adeyemi; Guirassy. Técnico: Ange Postecoglou.

Barcelona: Szczesny; Koundé, Araújo, Cubarsí, Martin; Pedri, De Jong e Fermín López; Yamal, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e Max (streaming).

