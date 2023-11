A- A+

Futebol Liga Forte Futebol fecha acordo de R$ 2,6 bilhões por direitos de transmissão Parceira feita com a Life Capital Partners é por 20% dos direitos das vendas de transmissão dos jogos dos clubes por 50 anos

Os 25 clubes que formam Liga Forte União (junção da Liga Forte Futebol com o Grupo União) anunciaram nesta quarta-feira que fecharam um acordo de investimentos com a Life Capital Partners. O grupo Serengeti, que até então era um dos líderes nessa negociação, se retirou do negócio.

A negociação é para que a partir de 2025, os investidores tenham direito a 20% dos direitos das vendas de transmissão dos jogos desses clubes por 50 anos.

O bloco irá receber um aporte de R$ 2,6 bilhões ao longe de 18 meses, mas nos próximos dias já receberá um adiantamento de R$ 1,2 bilhão. Porém, desse valor, já serão descontados os adiantamentos que os clubes receberam da XP, banco que atuou na negociação.

Fazem parte da Liga Forte União os seguintes times: América-MG, Athletico, Atlético-GO, Avaí, Botafogo, Ceará, Chapecoense, Coritiba, CRB, Criciúma, Cruzeiro, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Operário, Sport, Tombense, Vasco da Gama e Vila Nova.

Veja também

Futebol Internacional Excursão do Inter Miami pela China é cancelada por patrocinadores