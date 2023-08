A- A+

Futebol Internacional Liga saudita poderá ser vista na TV aberta no Brasil; confira onde Estreia da competição recheada de estrelas acontece nesta sexta-feira (11)

A enxurrada de craques migrando para o futebol árabe chamou a atenção da Band. A emissora brasileira fechou um acordo, nesta terça-feira (8), para transmitir a temporada 2023/24 da Liga da Arábia Saudita, que começa nesta sexta-feira (11) e segue até o dia 24 de maio de 2024.

A competição será exibida em TV aberta e no BandSports, na TV por assinatura do grupo paulista. A partida de estreia, inclusive, será transmitida no canal fechado, nesta sexta-feira. A emissora mostra, ao vivo, o confronto entre Al-Ahli e Al-Hazem, às 15h.

Após Cristiano Ronaldo se transferir para o Al-Nassr na última temporada, outros grandes jogadores que estavam na Europa resolveram seguir o caminho do astro português. Com salários astronômicos, nomes como Benzema (Al-Ittihad), Kanté (Al-Ittihad), Sadio Mané (Al-Nassr) e Firmino (Al-Ahli) poderão ser acompanhados na TV brasileira.

Veja também

Futebol Elton minimiza caso envolvendo M.Carvalho e Marchiori e diz que grupo está fechado pelo acesso