Lillard dá vitória aos Bucks restando 3.9 segundos; Curry falha e Warriors perdem dos Clippers

Apontado como um dos favoritos ao título da temporada antes de a bola subir, o Milwaukee Bucks faz campanha decepcionante na NBA e hoje estaria fora até do play in, que reúne de sétimo a 10º por duas vagas nos playoffs.

Mas o time teve um momento de alento na noite de segunda-feira com Damian Lillard anotando a cesta decisiva a 3,9 segundos do fim e evitando a 10ª derrota em 14 partidas: 101 a 100 diante do Houston Rockets, que vinha de cinco vitórias consecutivas.

De volta após cumprir protocolo de concussão e perder as três partidas anteriores dos Bucks, Lillard contribuiu com 18 pontos e 10 assistências, com a bandeja da vitória sendo a mais celebrada no Fiserv Fórum, em Milwaukee. Agora são cinco triunfos e 9 derrotas da equipe.

DAME TIME FOR THE LEAD! pic.twitter.com/n8bd5tlKWL — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 19, 2024

"Já joguei futebol e vejo boxe o tempo todo. Já estive em algumas situações em que você esperaria que eu tivesse sofrido uma concussão antes, mas pela primeira vez aconteceu", disse Lillard, surpreso com a lesão.

"Normalmente, quando algo está errado comigo, sinto que posso superar isso e dizer que estou bem. Esta foi provavelmente uma das primeiras vezes na minha vida e definitivamente na minha carreira na NBA em que pensei: 'Algo está errado'. Eu só tive que reconhecer o que estava sentindo", afirmou, acusando o golpe.

Apesar do double-double no retorno, o armador errou seus seis tiros de três pontos, o que poderia ter comprometido o resultado "Acho que ele é um dos melhores que já fez isso (decidir um jogo)", elogiou o astro do time, o grego Giannis Antetokounmpo.

O técnico Doc Rivers também estava entusiasmado com Lillard. "Dame simplesmente tem muita coragem, sabe?", ressaltou o técnico Doc Rivers.

"Me lembra muito Ray Allen (um dos maiores arremessadores da história) nesse sentido. Ray não teve muitas noites ruins de definição, mas quando teve, decidiu, o time buscava por ele. Tipo: esteja Dame pegando fogo ou não, ele simplesmente tem essa coisa de acreditar que deveria dar o último tiro. E ele faz isso repetidamente", completou o treinador.

O resultado apertado e sofrido, contudo, poderia ser mais tranquilo, já que o Milwaukee chegou a abrir 14 pontos de vantagem. Os Rockets, porém, reagiram e viraram o placar, mantendo vantagem pequena o quarto período inteiro. Antetokounmpo também foi decisivo ao bloquear arremesso de Sengun restando 20 segundos, o que propiciou o ataque da virada.

O cestinha dos Bucks foi Brook Lopez, com 27 pontos e 10 rebotes Antetokounmpo também fechou a noite com um double-double, com 20 pontos e 14 rebotes.

Depois de três boas vitórias seguidas, o Golden State Warriors sofreu sua terceira derrota na NBA ao ser superado pelo instável Los Angeles Clippers, por 102 a 99, no Intuit Dome.

Game recognize game pic.twitter.com/lgOXJjkzBa — Golden State Warriors (@warriors) November 19, 2024

A sorte da equipe de San Francisco poderia ser melhor se o astro Stephen Curry não tivesse errado arremesso de três no fim para levar a partida à prorrogação. Restando pouco mais de dois minutos para o fim do jogo, os Clippers tinham 102 a 92, quando os visitantes iniciaram reação impressionante.

Foram sete pontos seguidos e a posse de bola final. Restando 16 segundos, Curry arremessou de três e falhou. Gary Payton II. Ainda tentou de longe, com dois segundos no relógio, mas apenas no desespero. O resultado impediu a equipe de assumir a liderança da Conferência Oeste, com 10 vitórias e três derrotas, diante de 11/3 do Oklahoma City Thunder.

Curry jogou lesionado, com diagnóstico de bursite no joelho esquerdo. Era dúvida, mas acabou escalado e foi o cestinha dos Warriors, com 26 pontos, diante de 22 de Andrew Wiggins. Pelo lado dos Clippers, agora com oito vitórias e sete derrotas, destaque para os 23 pontos de Norman Powell, as 16 assistências de James Harden e os 17 rebotes de Ivica Zubac.

Confira os resultados da última noite:

Detroit Pistons 112 x 122 Chicago Bulls

Miami Heat 106 x 89 Philadelphia 76ers

New York Knicks 134 x 106 Washington Wizards

Toronto Raptors 130 x 119 Indiana Pacers

Milwaukee Bucks 101 x 100 Houston Rockets

Phoenix Suns 99 x 109 Orlando Magic

Los Angels Clippers 102 x 99 Golden State Warriors

Sacramento Kings 108 x 109 Atlanta Hawks

