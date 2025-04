A- A+

NBA Lillard é liberado para voltar a jogar pelos Bucks 24 dias após ser diagnosticado com trombose Apesar a liberação, o atleta não estará disponível para o jogo 1 conta o Indiana Pacers, neste sábado (19)

O Milwaukee Bucks deve ter um reforço de peso nos playoffs da NBA. Nesta quinta-feira à noite, a franquia da NBA anunciou que os médicos do clube liberaram o armador Damian Lillard para retomar as atividades normalmente.

Há 24 dias, o experiente jogador de 34 anos foi diagnosticado com trombose venosa profunda (TVP) na panturrilha direita.



Apesar a liberação, Lillard não estará disponível para o jogo 1 conta o Indiana Pacers, neste sábado, no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis. Como ficou ausente das atividades neste período de pouco mais d uma semana, vai retomar a rotina de treinos e contato com os companheiros.





Além de anunciar que o problema não atrapalha mais o armador de atuar, o Milwaukee Bucks ainda informou que Lillard parou de tomar os medicamentos anticoagulantes que estava usando para tratar da trombose venosa.



"Estamos muito felizes por Dame", comemorou o gerente geral dos Bucks, Jon Horst, em comunicado oficial. "Nossa prioridade sempre foi a saúde de Dame. Somos gratos à nossa equipe médica por diagnosticar e tratar sua TVP em estágio inicial, e aos especialistas em hematologia de renome mundial da Clínica Mayo", seguiu.



O Bucks sabem que necessitam de Lillard, mas não vão apressar seu retorno, apesar de vê-lo como saudável. "Cada etapa da recuperação de Dame foi orientada por profissionais médicos de classe mundial e seus protocolos específicos e rigorosos, que permitiram o retorno seguro e saudável de Dame aos jogos", acrescentou Horst.



Recentemente, o volante Luiz Gustavo, do São Paulo, também foi diagnosticado com trombose. Mas o problema do jogador é mais grave por também ter afetado o pulmão. Desta maneira, a recuperação e volta deveM se alongar bem mais.

