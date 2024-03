Lima é escolhida como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027

Lima, a capital do Peru, foi escolhida como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027 nesta terça-feira (12), em uma Assembleia Geral Extraordinária da Organização Esportiva Pan-Americana (Panam Sports) realizada em Miami.

"Com 28 votos, a sede dos próximos Jogos Pan-Americanos é Lima, Peru", anunciou o chileno Neven Ilic, presidente da Panam Sports.

A votação teve a participação de 40 Comitês Olímpicos nacionais, 12 deles com direito a dois votos por já terem sediado edições anteriores do Pan.

Desta forma, Lima volta a receber o evento oito anos depois de ter sido sede em 2019.

"Estou muito feliz e muito grato aos representantes dos comitês nacionais pela gentileza de depositar sua confiança no Peru", disse Gustavo Adrianzén, primeiro-ministro peruano.

Em agosto de 2021, Barranquilla tinha sido escolhida para sediar o Pan de 2027, mas em janeiro deste ano a Panam Sports anunciou sua decisão de retirar a organização do evento da cidade colombiana pelo não pagamento de US$ 8 milhões (R$ 40 milhões na cotação atual).

Em fevereiro, Lima e Assunção foram anunciadas como candidatas para substituir Barranquilla, e a capital peruana foi a escolhida.

A última edição dos Jogos Pan-Americanos foi realizada entre outubro e novembro de 2023, em Santiago do Chile.