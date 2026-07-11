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TÊNIS Em discurso emocionante, Linda Noskova dedica título de Wimbledon à mãe falecida Campeã do Grand Slam chorou durante a cerimônia de premiação, enquanto Karolina Muchova exaltou a compatriota

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Após receber o troféu de Wimbledon diretamente das mãos da Princesa de Gales, Kate Middleton, Linda Noskova se emocionou ao sentir o peso da vitória histórica no All England Club.



A tcheca de 21 anos conquistou o primeiro título de Grand Slam da carreira e dedicou a vitória à mãe, Ivana Noskova, que faleceu em 2024.

"Definitivamente eu não estaria aqui de pé se não fosse você", disse Linda durante a cerimônia de premiação, referindo-se à mãe, que faleceu há dois anos.

Em muitos momentos, a jovem tenista teve dificuldade para colocar em palavras o que estava sentindo. — Incrível. Eu nem sei como descrever.

Apesar disso, a campeã fez questão de citar Muchova no discurso, com quem mantém uma relação de amizade fora das quadras. — Como você disse, nós somos amigas. Estou muito feliz por ter disputado minha primeira final de Grand Slam com você.

Na sequência, Noskova parabenizou a compatriota e toda a equipe pelo desempenho durante o torneio. — Parabéns a você e ao seu time por tudo o que fizeram nestas duas semanas.

Além da homenagem à mãe, Noskova também se emocionou ao falar do pai, que acompanhava a partida. "Obrigada por terem vindo até aqui. Pai, eu sei que você não gosta de voar, então reconheço ainda mais o esforço que fez para estar comigo".

Ela também agradeceu ao treinador, que a acompanha desde o início da carreira profissional, em 2019. — Estamos juntos há seis anos. Eu sei que não é fácil estar comigo todos os dias, então muito obrigada por tudo.

Muchova exalta compatriota

Vice-campeã pela segunda vez em um Grand Slam, Karolina Muchova fez um discurso elegante e de reconhecimento à compatriota. A tenista de 29 anos abriu sua fala parabenizando Noskova pela conquista.

"Você merece", disse, após brincar com a compatriota dizendo que eram "ex-amigas".

Muchova também agradeceu a todos os profissionais envolvidos na organização de Wimbledon e destacou a experiência vivida nas duas últimas semanas no All England Club.



"Obrigada pelas últimas duas semanas. Este torneio é inacreditável, o melhor do mundo. Só de estar aqui já me sinto uma pessoa de sorte.

Por fim, a tcheca demonstrou confiança de que voltará a disputar o título em Londres.

"Espero ter outra oportunidade de voltar a esta final. Vou continuar lutando para isso".

A decisão marcou a primeira final entre duas tenistas da República Tcheca em um Grand Slam da WTA.



Depois de um duelo de quase três horas, que contou com uma reação impressionante de Muchova no segundo set após salvar cinco match points, Noskova confirmou sua rápida ascensão no circuito e escreveu seu nome na história de Wimbledon ao levantar, pela primeira vez, o troféu mais tradicional do tênis mundial.

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