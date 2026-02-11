A- A+

Lindsey Vonn passa por três cirurgias após grave queda de esqui nos Jogos de Inverno

A esquiadora americana Lindsey Vonn, 41 anos, passou por sua terceira cirurgia na perna esquerda desde que sofreu uma queda severa durante a prova de downhill nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 no último domingo. A atleta publicou nesta quarta-feira, na rede social Instagram, uma foto de sua recuperação em um hospital em Treviso.

A esquiadora de 41 anos, natural de Minnesota, perdeu o equilíbrio após apenas 13 segundos esquiando. No domingo, mesmo dia do acidente, ela passou pelas duas primeiras operações.

— Tive minha terceira cirurgia hoje e ela foi bem-sucedida. Sucesso hoje tem um significado completamente diferente do que tinha alguns dias atrás. Estou progredindo e, embora devagar, sei que vou ficar bem — escreveu Lindsey no Instagram, acompanhando as fotos tiradas do seu leito hospitalar, nas quais aparece dando um joinha e com um suporte metálico fixado na perna.

A norte-americana, que havia rompido o ligamento cruzado anterior (ACL) da mesma perna durante uma queda na Copa do Mundo no fim de janeiro antes dos Jogos, vinha competindo apesar do histórico recente de lesões.

A atleta olípica, que se tornou uma das maiores esquiadoras da história ao conquistar múltiplas medalhas, agradeceu o apoio recebido de familiares, amigos, equipe médica e torcedores ao redor do mundo, além de parabenizar seus colegas da equipe dos Estados Unidos que continuam competindo nos Jogos.

