Qua, 11 de Fevereiro

quarta11/02/2026
jogos de inverno

Lindsey Vonn passa por três cirurgias após grave queda de esqui nos Jogos de Inverno

Líder olímpica sofreu fratura complexa na perna e compartilhou primeira foto do leito hospitalar após procedimento bem-sucedido

Lindsey Vonn publica foto após terceira cirurgia, atleta se lesionou durante competição nos Jogos Olímpicos de Inverno 2026 Foto: Reprodução | Instagram @lindseyvonn e AFPLindsey Vonn publica foto após terceira cirurgia, atleta se lesionou durante competição nos Jogos Olímpicos de Inverno 2026 Foto: Reprodução | Instagram @lindseyvonn e AFP - Foto: Reprodução/Instagram @lindseyvonn e AFP

A esquiadora americana Lindsey Vonn, 41 anos, passou por sua terceira cirurgia na perna esquerda desde que sofreu uma queda severa durante a prova de downhill nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 no último domingo. A atleta publicou nesta quarta-feira, na rede social Instagram, uma foto de sua recuperação em um hospital em Treviso.

A esquiadora de 41 anos, natural de Minnesota, perdeu o equilíbrio após apenas 13 segundos esquiando. No domingo, mesmo dia do acidente, ela passou pelas duas primeiras operações.

— Tive minha terceira cirurgia hoje e ela foi bem-sucedida. Sucesso hoje tem um significado completamente diferente do que tinha alguns dias atrás. Estou progredindo e, embora devagar, sei que vou ficar bem — escreveu Lindsey no Instagram, acompanhando as fotos tiradas do seu leito hospitalar, nas quais aparece dando um joinha e com um suporte metálico fixado na perna.

A norte-americana, que havia rompido o ligamento cruzado anterior (ACL) da mesma perna durante uma queda na Copa do Mundo no fim de janeiro antes dos Jogos, vinha competindo apesar do histórico recente de lesões.

A atleta olípica, que se tornou uma das maiores esquiadoras da história ao conquistar múltiplas medalhas, agradeceu o apoio recebido de familiares, amigos, equipe médica e torcedores ao redor do mundo, além de parabenizar seus colegas da equipe dos Estados Unidos que continuam competindo nos Jogos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn)

