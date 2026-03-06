A- A+

ESPORTES Lindsey Vonn surpreende ao voltar a treinar 25 dias após fratura grave na perna nos Jogos Olímpicos Esquiadora olímpica de 41 anos publicou vídeo treinando após acidente

A esquiadora americana Lindsey Vonn, de 41 anos, surpreendeu fãs e especialistas ao mostrar a evolução de sua recuperação apenas 25 dias após sofrer uma grave queda durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina. O acidente resultou em uma fratura complexa da tíbia na perna esquerda.

Lindsey Vonn surpreende ao voltar a treinar 25 dias após fratura grave na perna — Foto: Reprodução/Redes Sociais

A publicação foi acompanhada por uma mensagem de motivação para seus mais de 3,6 milhões de seguidores.

"Sem dúvida, são tempos difíceis, mas continuo grata. Estou trabalhando duro. O único objetivo é me recuperar, dia após dia", escreveu a esquiadora.





O acidente ocorreu em 8 de fevereiro, durante a prova de descida dos Jogos Olímpicos. A queda provocou uma fratura complexa na tíbia esquerda, que exigiu cinco cirurgias. Após o atendimento inicial na Itália, Vonn foi transferida em um avião particular para um hospital nos Estados Unidos.

A própria atleta revelou que a situação foi mais grave do que inicialmente parecia.

— Minha lesão foi muito mais séria do que uma simples fratura na perna. Ainda estou assimilando o que isso significa e o caminho que tenho pela frente — afirmou.

Segundo a esquiadora, houve inclusive risco de amputação da perna devido ao desenvolvimento de uma síndrome compartimental, condição grave que pode interromper o fluxo sanguíneo nos músculos e causar danos permanentes.

Vonn recebeu alta hospitalar cerca de duas semanas após o acidente e desde então iniciou o processo de reabilitação.

