Lionel Messi é acusado de racismo por ex-jogador do Real Madrid: "Me chamou de negro de m..."

Royston Drenthe foi convidado para o podcast The Wild Project, de Jordi Wild, e o holandês contou várias histórias de sua vida, dentro e fora dos campos de jogo. O ex-jogador do Real Madrid disse que Lionel Messi não o tratou bem.

Drenthe detalhou sua relação com alguns dos jogadores mais conhecidos, como Guti e Higuaín, e mostra um confronto com Messi.

“Em uma partida contra o Barcelona, quando jogava pelo Hércules, Messi me chamou de ‘negro de m...’. Ele disse que os jogadores argentinos costumam se chamar assim entre si, que para eles era algo normal. Por exemplo, diziam isso para Garay, e ele não se importava".

E concluiu: "Não é a mesma coisa ouvir isso de amigos no treino do que de um adversário. Depois, nunca mais conversamos sobre o assunto, ficou no passado. Tenho muito respeito por ele, porque foi um dos melhores jogadores do mundo."

Sua passagem pelo Madrid foi boa, e ele começou uma conversa relembrando seus melhores momentos no clube espanhol.

"Guardo boas lembranças. Quando voltei ao Bernabéu, percebo o quanto cresci e tudo o que aprendi no Madrid, porque era apenas um menino."

