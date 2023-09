Lionel Messi compra mansão de R$ 53 milhões após mudança para o Inter Miami

A- A+

A busca por uma casa de Lionel Messi em Miami terminou depois de fechar um acordo de oito dígitos para uma espetacular mansão à beira-mar.

A lenda do Barcelona conquistou os estadunidenses desde sua estreia na franquia de David Beckham na MLS, Inter Miami, em julho, levando o time à sua primeira medalha de prata na Copa da Liga antes de desencadear uma improvável cobrança nos playoffs.

Nos três meses que passou no sul da Flórida até agora, Messi e sua família ficaram hospedados no trio de condomínios de luxo que ele possui em Sunny Isles Beach. Contudo, ele e sua esposa passaram seu tempo livre procurando um lar permanente e adequado para o que é considerado por muitos, o maior jogador de futebol de todos os tempos.

O casal tem explorado os bairros mais exclusivos de Miami e arredores, incluindo Fort Lauderdale Delray Beach e Boca Raton, que abrigam alguns dos mais ricos e famosos dos EUA.

Messi arrematou uma propriedade de oito quartos em Bay Colony, em Fort Lauderdale, de acordo com o The Real Deal (empresa de mídia especializada em imóveis). A propriedade do condomínio abrange 3.200 m² e custou a Messi e Roccuzzo US$ 10,8 milhões (aproximadamente R$ 53 milhões de acordo com a contação atual).

A nova casa de Messi possui duas docas e 52 metros de quintal de frente para o mar, além de uma piscina luxuosa. No interior, há academia e spa, além de cozinha italiana.

O interior em plano aberto apenas torna a enorme casa ainda mais palaciana, e só o quarto principal tem 487 m². São outros sete quartos, nove banheiros e garagem para três carros. Ele também está em uma localização extremamente conveniente, situado a apenas cinco minutos do DRV PNK Stadium, onde o Inter Miami joga e treina.

Messi está em missão internacional pela Argentina no início da campanha de qualificação para a Copa do Mundo de 2026. O craque de 36 anos, que levou seu país à glória na Copa do Mundo no Catar, em dezembro, deu continuidade ao seu alto nível na partida de abertura contra o Equador, na quinta-feira, marcando cobrança de falta brilhante no final do jogo para garantir uma vitória por 1 a 0.



Veja também

Futebol Ainda sem fechar com a LFF, Náutico recebe proposta da Libra